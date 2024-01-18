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社會 社會焦點 保障人權

金門男棄車肇逃！他挨撞送醫…竟是酒駕上路　2人雙雙遭法辦

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門縣金湖鎮伯玉路3段昨(17)日下午2時16分發生車禍，42歲黃姓男子駕車往瓊林圓環方向行駛時，不慎追撞前方48歲蔡男的轎車，黃男竟棄車逃逸，而蔡男經送醫治療後，也意外測出是酒駕上路，全案分別依公共危險及肇事逃逸罪移送偵辦。

▲▼ 金門車禍1肇逃1酒駕。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門男追撞轎車後肇逃，意外查出挨撞的駕駛是酒駕。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

警方說明，黃男駕駛黑車沿金湖鎮伯玉路3段由金城往瓊林圓環方向行駛，不慎撞上前方準備左轉、由蔡男駕駛的黑車，導致車尾被撞爛，黃男因擔心被逮，事發後隨即棄車逃逸，留下受傷的蔡男。

▲▼ 金門車禍1肇逃1酒駕。（圖／記者林名揚翻攝）

警方獲報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，並將臉部受傷的蔡男送醫，不過蔡男經酒測後，發現其酒測值已超標，原來是酒駕上路，因此全案分別依公共危險及肇事逃逸罪將2人移請金門地方檢察署偵辦。

金湖分局提醒民眾，「喝酒不開車、開車不喝酒」，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，立法院已完成道路交通管理處罰條例及刑法185之3條修法提高罰責，如果餐敘飲酒時，建議多利用「酒後代駕服務」、「指定駕駛」或改搭計程車，以保障安全，避免發生憾事，造成難以彌補的傷害。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼ 金門車禍1肇逃1酒駕。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金門車禍1肇逃1酒駕。（圖／記者林名揚翻攝）

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