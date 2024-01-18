瀕危歐亞水獺「全台僅存金門」　遺傳特有性登國際期刊

▲台北市立動物園救傷收容的水獺（圖／林業保育署提供）

記者楊惠琪／台北報導

在台灣被列為瀕危野生動物的歐亞水獺，目前在台灣本島已經滅絕，僅存金門還有穩定的族群蹤跡。台灣師範大學研究團隊發現，金門水獺雖然分布範圍小，但並沒有出現小族群近親常造成的遺傳窄化現象，此項研究成果已登載於國際學術期刊，並將成為後續推動金門歐亞水獺保育的重要依據。

農業部林業及自然保育署表示，為瞭解歐亞水獺的遺傳資訊，委託台師大教授李壽先和跨國團隊合作，分析亞洲地區包括金門在內的歐亞水獺族群。研究結果顯示，歐亞水獺已形成三個具有明顯遺傳差異的族群，一個位於歐亞大陸北部；另外兩個位於東亞南部，分別是華南及金門的歐亞水獺，且此三個族群在遺傳及地理分布上均有區隔，應被視為不同的保育管理單元、分別保育。

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▲歐亞水獺寶寶對於代奶的接受度頗高。（圖／林業保育署提供）

林業保育署指出，歐亞水獺(學名Lutra lutra)曾是歐亞大陸分布最廣泛的頂級掠食者之一，但從20世紀中以來，因人類活動、棲地破壞而大量減少，曾廣布台灣本島的歐亞水獺已多年沒有再發現，目前僅在金門地區有數量少但相對穩定的族群；而與金門相鄰的中國東南沿海地區，也曾多年沒有水獺分布紀錄，近年才有少數水獺族群被發現，因此金門地區可說是東亞少數僅存的水獺穩定分布區域。

林業保育署說，據台師大教授李壽先的研究，金門水獺是東亞地區三個具明顯遺傳差異的族群之一，有獨特的遺傳特性，研究也推測，金門的歐亞水獺可能不是一個完全封閉的小族群，而是與外部族群個體仍有少數交流。因此，現階段尚不需要引入其它血緣增加遺傳多樣性，以避免雜交所可能帶來的負面影響。

林業保育署說明，為保育金門水獺，去年已完成「歐亞水獺保育行動計畫」，針對歐亞水獺所面臨的棲地破壞、路殺與犬殺、醫療照養與圈養、保育研究等5項威脅及需投入面向，提出整體保育行動方案。





▲歐亞水獺全台僅剩金門有穩定族群蹤跡。（圖／林業保育署提供）