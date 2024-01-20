超哥餐廳地標被「Toyz坐地照」佔領！粉絲刷整排：寫評論送拳頭

記者柯振中／綜合報導

全台最有錢YouTuber超哥20日晚間在自家餐廳外痛毆Toyz，直播吃飯變成全武行，讓許多觀看直播的粉絲傻眼，火爆的場面也全被備份了下來。事件發生以後，有張Toyz坐在地上的照片曝光，超哥餐廳的地標瞬間被這張照片佔滿，更有許多粉絲出言酸「聽說評論有送拳頭」，可見對超哥的作法十分不滿。

在這次事件發生以前，Toyz先前就曾到訪超哥經營的「超派雞排」，雙方也因為口味、衛生等問題發生糾紛，在網路上互相攻防。

▲超哥打Toyz以後，餐廳的地標被Toyz坐地照佔領。（圖／翻攝Google）



Toyz開啟直播，20日晚間到訪超哥經營的餐廳，因為認為餐點難吃，進而與超哥發生口角。沒想到，超哥聽到一半，突然動手痛毆Toyz，直播吃飯變成全武行，2人一路打到斑馬線，場面十分混亂，讓在場的親友全部嚇傻。

▲Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝YouTube）



而在動手的過程中，超哥還一邊大罵髒話，可見對Toyz的評論十分不滿。事件發生後，有張Toyz衣服被扯爛、身上沾染鮮血的照片曝光，超哥餐廳的地標也瞬間被這張照片洗版、佔據。

不少粉絲力挺Toyz，跑去Google評論狂酸，「聽說評論有送拳頭」、「服務很不錯，吃東西老闆還會送你拳頭」、「沒吃過，但是我氣氛給滿分。」

▼超哥打Toyz，不少粉絲跑到餐廳的評論留言。（圖／翻攝Google）



案件發生以後，Toyz已前往醫院驗傷，至於後續是否提出告訴，仍待當事人決定，若沒有提告的話，2人可能都會被依照社維法裁處。