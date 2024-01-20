快訊／Toyz被超哥打到滿頭血　已去醫院驗傷

▲Toyz遭超哥痛毆。（圖／翻攝Dcard、YouTube）



記者邱中岳、鄒鎮宇／台北報導

前LOL冠軍、直播主Toyz劉偉健於20日晚間到網紅「超哥」的餐廳用餐，疑似因對餐點的見解發生爭執，被生氣的超哥打到流血破衣。對此，Toyz目前已去醫院驗傷，目前雙方均未提告。

據了解，Toyz事發後已到醫院驗傷，後續將看雙方是否提出告訴，如均未提告，恐依社維法裁處。

回顧此案，Toyz於20日晚間到網紅「超哥」的餐廳用餐，期間不斷說餐點不好吃，最後結帳離開。沒想到，Toyz在店門口與超哥聊天時，突然被超哥開打，同時直播也關閉。

▲Toyz被打到滿頭血，獨自坐在路邊。（圖／翻攝Dcard、YouTube）



直播影片顯示，超哥無法接受Toyz的批評，認為都是華人不該這樣說話，而Toyz也回「那你就不要扯什麼國籍嘛，今天一個美國人來吃，你會不會靠北他？講什麼阿？仇中是嗎？為什麼要扯國籍？吃個飯而已…」，接著就被超哥毆打。

超哥開打後，一旁的工作人員全都上前阻止，但仍擋不住超哥。期間，超哥不斷大罵「X！」「讓開！X你X！」「X！你他X的，台灣人，劉偉健，XX咧X！你有沒有考慮過我的立場」，而一旁的女生工作人員全都在哭著拜託超哥停手，現場宛如黑道處理事情一般。