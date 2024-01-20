點民眾黨關鍵錯誤　沈富雄：進退失據！應先對立院人事表態

▲前立委沈富雄。（圖／記者黃哲民攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院2月1日將進行正副院長選舉，身為「關鍵少數」的民眾黨團昨日拋出4項國會改革的承諾，要求藍綠有志角逐立法院長的人回應。對此，前立委沈富雄表示，民眾黨有一個錯誤，就是在選擇議題導向哪一邊之前，要先對人事表態，因為選院長遠比議題表決來得早，但民眾黨進退失據，讓好好的關鍵變成不關鍵。

沈富雄19日在政論節目《少康戰情室》中表示，民眾黨選完以後都在看柯文哲的最後意思是什麼，當他們還沒得到明確指令的時候，不管是誰都說民眾黨是看議題，若這個議題是藍的對，他們就加在藍的這邊；若綠的對，就加在綠的這邊。

「那是廢話！」沈富雄痛批，從來沒有一個政黨可以這樣零碎化立場，就是咬藍、咬綠，要賺盡天下所有的讚美，沒有這樣的政黨。此外，民眾黨還有一個錯誤，就是立法院2月1日開議，在選擇議題要導向哪一邊之前，就要對人事表態，因為院長選舉遠比議題表決來得早，這是逃不掉的。

沈富雄認為，民眾黨開記者招待會來得特別早，從大選開票到記者會，不到一天，非常快速，但這是錯誤的，政治這種複雜的事情，通常太快速的決定，事後回想其實都是錯誤的，「他們就是信心滿滿，認為這招丟出去，只有誇獎而已，沒人會嫌，但到後來是行不通的；所以以立法院長選舉這件事來講，民眾黨是進退失據，讓好好的關鍵變成不關鍵。」