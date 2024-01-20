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社會 社會焦點 保障人權

醋夫控妻酒店上班偷吃恩客　法院認證「逢場作戲」吞敗訴

記者黃翊婷／綜合報導

高雄劉姓男子懷疑在酒店上班的妻子外遇恩客張姓男子，兩人聊天時提到「我當時本來就真的想跟妳生一個」，因此認定兩人曾發生性行為，憤而提告求償70萬元；但劉妻、張男堅稱，兩人單純只是公關與客人關係。全案上訴至高雄高分院，法官認為並沒有證據可以證明劉妻、張男有不正當交往行為，況且劉男也曾同意，「妻子去上班就是逢場作戲」，最終裁定駁回，全案確定。

▲▼男女,情侶,約炮,約砲,喝酒,約會,酒吧,夜店,酒店。（圖／CFP）

▲劉男認為在酒店上班的妻子外遇張姓恩客。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

劉男在判決書中主張，妻子2016年間說想要外出工作謀生，於是離開婚後同住的戶籍地，至今已超過5年，後來他無意間發現，妻子透過LINE與恩客張男互傳曖昧訊息，包含「我當時本來就真的想跟妳生一個」、「只是不知道為什麼，妳都沒中過」等等，因而懷疑妻子外遇，且兩人曾發生性行為，憤而決定對兩人提告求償70萬元。

劉妻則辯稱，剛結婚時，劉男曾同意甚至鼓吹她從事八大行業賺錢養家，從事酒店工作或被酒客包場出遊，本來就會跟客人打情罵俏，酒店也會要求公關與客人留LINE聯繫、拍攝較為親密的照片，這些都是為了獲得客人青睞，她與客人之間的互動僅止於公關與客人之間的工作關係，聯繫內容也都是逢場作戲的虛構之事。

張男也表示，和劉妻是在10年前於酒店認識，他以客人的身分前去消費，並不知道對方已婚，他是酒客，會在LINE上跟酒店小姐打情罵俏、開玩笑，之所以會和劉妻出去玩，也都是在酒店消費結束後的續攤，雙方至少已有6、7年未聯絡。

劉男先前被判敗訴，他不服提出上訴。但高雄高分院法官認為，劉妻在結婚之前即為酒店公關，婚後曾因生產離職，接著又回來繼續從事相同工作，劉男也未否認自己同意妻子在酒店上班，可見他對於妻子在酒店工作一事是很清楚的。

而按照一般社會通念，酒店公關陪侍為了獲取客人點檯青睞，都會與酒客保持曖昧及聯繫。法官指出，劉男指控妻子與張男有親密合照，但兩人只是頭靠頭自拍，然並無親吻或其他更為親密行為；LINE對話部分，劉妻也沒有熱切回應或認同張男的言論，因此無法單憑片面之詞就認定劉妻外遇張男。

再者，法官提到，劉男曾向岳父控訴妻子外遇一事，岳父還親自跑去與張男對質，張男否認並強調兩人只是公關與客人的關係，劉男當時也在場，他卻沒有提出質疑或反駁張男。岳父也出庭證稱，事後他曾詢問女婿，為何要讓他的女兒去酒店上班，得到的回答是他們夫妻倆有協調過，女婿也同意，「我女兒去上班就是逢場作戲，回家就做賢妻良母。」

最終，法官認為，從目前所有的證據看來，都無法直接證實劉妻與張男有婚外情或曾經發生性行為，因此裁定駁回劉男的告訴，全案確定。

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