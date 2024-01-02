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社會 社會焦點 保障人權

騎士家門口酒駕被抓　警「盤查程序不合法」改判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣鍾姓男子2022年11月間酒駕騎車返家，在家門口被李姓警員攔下，經檢驗發現酒測值超標，因而挨罰，但他不滿向法院提出上訴，直指警員取得證據不合法。高雄高分院法官審理後，認為李員發動盤查是出於「單純主觀上的懷疑」，與警察職權行使法的規定要件不合，難認程序合法，加上缺乏其他必要證據，最終裁定撤銷原判決，改判鍾男無罪。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲鍾男承認酒駕，但因為警員蒐證有違誤，他獲判無罪。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，鍾男2022年11月21日晚間8時許在朋友家飲用啤酒，接著騎車返家，行經屏東縣內埔鄉新中路時，被李姓警員攔查，經檢測吐氣所含酒精濃度達每公升0.36毫克，因此被認定酒駕。此案經屏東地院法官審理，鍾男被判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，但他不滿提出上訴。

鍾男承認自己酒駕，但他認為警察取得證據不合法，因為他沒有行車不穩的狀況，空氣中也不可能飄有酒味，「警察違法在先，我應該是無罪的。」

李姓警員則表示，當時他與鍾男騎車擦身而過，雙方距離算近，鍾男車速較快且跨越雙黃線，雖然沒有蛇行，但也沒有騎得很直線，加上空氣中飄有一點酒味，這才上前攔查。

然而，高雄高分院法官檢視勘驗筆錄、截圖等證據，發現兩人騎車交會的現場並無雙黃線，鍾男也沒有騎車搖晃不穩的狀況，顯然與警員的證詞不符，鍾男的駕駛行為也沒有達到「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害」的程度。

此外，另一名前往支援的徐姓警員證稱，他是在鍾男住處外面的棚架下面，持簡易酒測棒進行檢測，當時他有戴口罩，但沒有聞到酒味。

法官認為，徐員在靜止狀態且與鍾男距離很近的情況之下，並沒有聞到空氣中有酒味，李員當時同樣有戴口罩，卻說是在雙方騎車交會的瞬間聞到酒味，顯然有些讓人難以想像，加上本案無法認定鍾男當下有「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害」等駕駛行為，因此認為李員發動盤查，應該是出於「單純主觀上的懷疑」。

法官接著表示，李員逕自騎車追隨鍾男，雖然有按喇叭，但沒有開啟警鳴器，接著進行攔停檢查，與警察職權行使法第8條第1項第3款規定要件不合，難認程序合法，而且本案欠缺其他必要證據，最終裁定撤銷原判決，改判鍾男無罪。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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