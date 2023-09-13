騎士撿到皮夾送交管理室　「打開沒錢」仍遭提告侵占6900元

記者黃翊婷／綜合報導

高雄謝姓男子2021年1月3日騎車外出時，在路邊撿到陳姓男子遺失的皮夾，經過45分鐘之後才將皮夾交給住處管理室的保全人員，保全當場打開檢視，確認皮夾裡面沒有錢，沒想到事後他竟遭失主提告侵占6900元現金，雖然一審獲判無罪，但檢方不服並提出上訴。高雄高分院法官審理後認為，監視器未拍到謝男侵占錢財，檢方也沒有其他積極證據可以證明，最終裁定駁回，全案確定。

▲謝男撿到皮夾，送交管理室仍遭提告侵占。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，謝男2021年1月3日中午12時許騎車外出，行經高雄市某街道時，發現路邊有一個遺失的皮夾，於是停車撿起，並將皮夾放進口袋再離開，大約45分鐘之後他回到住處大樓，將皮夾拿給管理室的保全，經保全當場檢視，皮夾裡面並無現金。

然而，失主陳男事後發現皮夾內的現金6900元不翼而飛，決定提告。雖然一審法官裁定謝男無罪，但檢方認為，陳男的皮夾掉落後沒有別人碰過，裡面的現金推論應是謝男取走的，況且皮夾掉落的地點距離謝男住處僅210公尺，他卻花了45分鐘才將皮夾拿到管理室，足見確時有侵占之舉，一審判決無罪顯然有疑義，因此提出上訴。

高雄高分院法官檢視監視器錄影畫面，發現陳男的皮夾掉落之後，隔了一段時間謝男才騎車經過，他先是暫停下車，再匆匆撿起皮夾並放進口袋；一般狀況下，民眾撿到皮夾可能會打開查看是否有足以辨識失主身分的證件，而且謝男當下需要空出雙手騎車，將皮夾放進口袋，未必一定有侵占犯意。

法官接著指出，從現有證據看來，可以確定謝男並非看到陳男遺失皮夾便馬上靠過去撿拾，監視器也沒有拍到他拿取皮夾內財物的畫面，檢方光憑失主證詞便認定他有侵占嫌疑，尚有疑慮，加上此案沒有其他積極證據，最終裁定駁回檢方上訴，維持一審無罪判決，全案確定。