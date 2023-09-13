　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎士撿到皮夾送交管理室　「打開沒錢」仍遭提告侵占6900元

記者黃翊婷／綜合報導

高雄謝姓男子2021年1月3日騎車外出時，在路邊撿到陳姓男子遺失的皮夾，經過45分鐘之後才將皮夾交給住處管理室的保全人員，保全當場打開檢視，確認皮夾裡面沒有錢，沒想到事後他竟遭失主提告侵占6900元現金，雖然一審獲判無罪，但檢方不服並提出上訴。高雄高分院法官審理後認為，監視器未拍到謝男侵占錢財，檢方也沒有其他積極證據可以證明，最終裁定駁回，全案確定。

▲▼皮夾,錢包。（圖／資料照）

▲謝男撿到皮夾，送交管理室仍遭提告侵占。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，謝男2021年1月3日中午12時許騎車外出，行經高雄市某街道時，發現路邊有一個遺失的皮夾，於是停車撿起，並將皮夾放進口袋再離開，大約45分鐘之後他回到住處大樓，將皮夾拿給管理室的保全，經保全當場檢視，皮夾裡面並無現金。

然而，失主陳男事後發現皮夾內的現金6900元不翼而飛，決定提告。雖然一審法官裁定謝男無罪，但檢方認為，陳男的皮夾掉落後沒有別人碰過，裡面的現金推論應是謝男取走的，況且皮夾掉落的地點距離謝男住處僅210公尺，他卻花了45分鐘才將皮夾拿到管理室，足見確時有侵占之舉，一審判決無罪顯然有疑義，因此提出上訴。

高雄高分院法官檢視監視器錄影畫面，發現陳男的皮夾掉落之後，隔了一段時間謝男才騎車經過，他先是暫停下車，再匆匆撿起皮夾並放進口袋；一般狀況下，民眾撿到皮夾可能會打開查看是否有足以辨識失主身分的證件，而且謝男當下需要空出雙手騎車，將皮夾放進口袋，未必一定有侵占犯意。

法官接著指出，從現有證據看來，可以確定謝男並非看到陳男遺失皮夾便馬上靠過去撿拾，監視器也沒有拍到他拿取皮夾內財物的畫面，檢方光憑失主證詞便認定他有侵占嫌疑，尚有疑慮，加上此案沒有其他積極證據，最終裁定駁回檢方上訴，維持一審無罪判決，全案確定。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／前網球球后被判禁賽4年
快訊／遠傳開第一槍！　11：00預約iPhone 15
3款iPhone降價「最高省3千」！　4款下架了
2萬顆巴西蛋下架！　用途曝光
青青錢被騙光！放火貼「千萬點閱歌」回應　網讚爆
23歲超商女店員遭狂砍！　鄰居拿高爾夫球桿救援
他撿到皮夾送交管理室　「打開沒錢」仍被告侵占6900元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誤信「前財經主播」投資話術　銀行退休員工7萬老本險泡湯

半裸男詭異躺紙箱堆「只穿短褲」　竟是中部7條通狠角色

「越南老婆」要來台住　痴情男聽話辦外幣帳號...險淪詐騙共犯

高雄男狂砍前女友30刀！她倒地掙扎：救命　鄰居拿高爾夫球桿救援

騎士撿到皮夾送交管理室　「打開沒錢」仍遭提告侵占6900元

快訊／高雄前鎮人行道樹叢冒火「驚見焦屍」　疑男子自焚身亡

于北辰憶那些年　我們一起偷看洗澡的漂亮姐姐去當明星了

快訊／高雄超商驚傳殺人案！　恐怖情人持刀砍殺前女友逃逸

撞名基泰建設大股東　「王維聖」電話被打爆急發聲明

快訊／上班注意！　國1高架「大客車起火」回堵中

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

海軍女士官長疑疲勞駕駛暴衝　17歲少年遭撞亡...父心碎痛哭

誤信「前財經主播」投資話術　銀行退休員工7萬老本險泡湯

半裸男詭異躺紙箱堆「只穿短褲」　竟是中部7條通狠角色

「越南老婆」要來台住　痴情男聽話辦外幣帳號...險淪詐騙共犯

高雄男狂砍前女友30刀！她倒地掙扎：救命　鄰居拿高爾夫球桿救援

騎士撿到皮夾送交管理室　「打開沒錢」仍遭提告侵占6900元

快訊／高雄前鎮人行道樹叢冒火「驚見焦屍」　疑男子自焚身亡

于北辰憶那些年　我們一起偷看洗澡的漂亮姐姐去當明星了

快訊／高雄超商驚傳殺人案！　恐怖情人持刀砍殺前女友逃逸

撞名基泰建設大股東　「王維聖」電話被打爆急發聲明

快訊／上班注意！　國1高架「大客車起火」回堵中

百萬「炫富網紅鼻祖」關2年半出獄了！12字貼文吐心聲　曾二度被捕

就是今天！　日媒《共同社》：金正恩、普丁下午召開會談

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到：手不會發炎了

iPhone 15登場！最低價逼近3萬　信用卡分期零利率助攻

快閃東京「來回機票5500元」　今起開賣票！最長可停留近29小時

雲嘉南最大場就博會9／16台南登場　近3000職缺供選

傳「網路照片」手機就會被駭？真相打臉　專家：不太可能

陳玟卉亞運前哨戰亮眼　舉重世錦賽C組3項成績第1

禁藥問題纏身　前網球球后被判禁賽4年

「金正恩專機」悄悄抵俄！　疑專門運送防彈車輛與維安人力

2鸚鵡自創「合作遊戲」　隔籠齊玩玩具默契十足

社會熱門新聞

住男友的朋友家　她吃藥熟睡慘遭性侵

以為熱炒店闆娘趴桌熟睡　鄰居驚見「滿臉血暴斃」

高雄超商驚傳殺人案！　恐怖情人持刀砍殺前女友逃逸

即／北市南港新建工地旁路面下陷　還在整地疑重機具造成

即／撞死17歲少年　海軍女士官長無保請回

獨／槍擊現場畫面曝！永康男中彈癱椅褲子全染紅

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

快訊／上班注意！　國1高架「大客車起火」回堵中

即／北投卡拉OK店起火　樓上住戶緊急疏散

他撿到皮夾送交管理室　遭告侵占6千

籃球明星被士官長撞死　第一視角畫面曝

化學槽車翻覆！腐蝕性液體外洩　駕駛送醫不治

即／新竹網通大廠火警　4F辦公室起火燃燒

桃園汽車修護廠火警　鐵皮屋冒濃煙

更多熱門

相關新聞

再興小學爆校董侵占洗錢　北市教局組專案小組「兩日內入校調查」

再興小學爆校董侵占洗錢　北市教局組專案小組「兩日內入校調查」

台北市知名老牌私校再興小學張姓董事長等人，被檢舉涉嫌在過去10年間，挪用雙語教學費用，存入人頭帳戶，侵占金額逾4000萬元，台北地檢署昨展開搜索、約談。北市教育局今（7日）表示，將儘速組成專案調查小組，兩日內就進駐學校調查，若有違法先依法開罰150萬元，限期補回挪用款項，否則全體董事會要負連帶責任，也會釐清學校是否涉案。

侵占再興4千萬　辦公室搜出千萬現金

侵占再興4千萬　辦公室搜出千萬現金

即／貴族學校爆掏空　再興小學董座涉侵占4千萬

即／貴族學校爆掏空　再興小學董座涉侵占4千萬

勞斯萊斯送修7年變廢鐵　賠償金額曝

勞斯萊斯送修7年變廢鐵　賠償金額曝

顧寶明過世留千萬！長女控三媽侵占結局出爐

顧寶明過世留千萬！長女控三媽侵占結局出爐

關鍵字：

高雄高分院侵占

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

台中牛排館半年破產　網曝3關鍵

住男友的朋友家　她吃藥熟睡慘遭性侵

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

想買iPhone 15？規格、價格懶人包出爐

iPhone 15 Pro「一特色」上手超有感　外媒試用驚嘆

9月下旬「超強運三生肖」

百億房地產老闆神隱100天　突現身下跪痛哭

史上首次！蘋果將開賣印度製iPhone 15

青青錢被騙光！放火貼「千萬點閱歌」回應

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面