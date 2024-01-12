開門驚見「小王穿內褲躺妻床上」　夫氣到離婚求償60萬

記者黃翊婷／綜合報導

高雄陳姓男子2022年11月間前往江姓妻子的租屋處，沒想到進入屋內，竟然撞見郭姓男子僅穿著內褲躺在床上，因而認為被戴綠帽，氣得對妻子、郭男提告求償總計60萬元。高雄高分院審理之後，認為江女和郭男已侵害到陳男的配偶權益，因此判兩人應賠償總計18萬元，全案確定。

▲陳男前往妻子租屋處，卻看到郭男僅穿著內褲躺在床上。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

陳男在判決書中主張，妻子在婚姻關係存續期間出軌，不僅和郭男多次相約見面，2022年11月2日上午7時許他前往妻子租屋處，竟然還撞見郭男僅穿著內褲躺在床上，他當場提出質疑，對方卻不發一語，自己因為妻子外遇還與郭男同居的事情身心受創，夫妻倆最終以離婚收場，他也決定對兩人提告求償總計60萬元。

一審時，江女和郭男皆否認外遇，強調兩人是朋友關係，其中女方雖然已經取得台灣身分證，但她是離鄉背井來台打拚的外籍人士，在台灣無親無故，男方出於關心才會多加關照，兩人並無超友誼的互動。然而，一審法官並未採信他們的說詞，並判兩人應賠償總計23萬元。

江女與郭男不滿提出上訴。高雄高分院二審法官認為，郭男面對陳男質問時，並未說明自己為何會在江女家過夜，又為何會只穿著內褲躺在床上，他在江女承租的套房內自行脫去衣褲，僅穿著內褲裸身入睡，可見兩人關係匪淺，已到達一定親密程度，並非只是一般朋友，此舉確實侵害到陳男的配偶身分法益。

至於陳男是否涉及非法入侵，法官表示，該大樓一樓大門的感應式門禁設備已經失效，形同沒有門禁，而且江、郭兩人也未舉證陳男是以暴力手段取得證據，所以還是沒有採信他們的說詞，考量到3名當事人的身分、地位、資力、經濟情況等因素，最終改判江女、郭男應賠償陳男總計18萬元，全案確定。