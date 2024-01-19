桃園景福扶輪社櫻花植樹活動　打造南崁溪櫻花步道

▲桃園市長張善政、國際扶輪3502地區總監林淑華、桃園景福扶輪社社長吳政哲(由左至右)出席櫻花植樹活動。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪桃園景福扶輪社19日於桃園區南崁溪水岸街自行車道旁，舉辦水岸櫻花植樹活動，種植了110棵吉野櫻。景福扶輪社社長吳政哲表示，國際扶輪3502地區第七分區聯合主辦的櫻花植樹活動，感謝第七分區各社長出錢出力共同創造更好的市容，希望打造汴洲里南崁溪水岸河濱公園，打造成美麗的櫻花步道。

吳政哲說，景福扶輪社3年來已經種植約280顆的櫻花，希望櫻花步道能夠延續下去，目前的櫻花步道總共約1000公尺左右，期來日夢幻櫻花林，沿著水岸美麗的景緻，成為市民休憩散步的好去處。

▲張善政頒贈感謝狀給扶輪人。（圖／新聞處提供）

桃園市長張善政於出席活動表示，過去3年市府多次與扶輪社合作，美化約1公里的風景路段，包括110年在南崁溪水汴頭大橋沿岸種植100棵黃花風鈴木、111年在水岸街沿岸種植100棵吉野櫻、112年則種植50棵吉野櫻，今年桃園景福扶輪社也於南崁溪水岸街自行車道旁種植了110棵吉野櫻，非常感謝景福扶輪社及其他扶輪社的貢獻，為河岸增添許多綠意。

張善政特別頒贈感謝狀予扶輪社表達感謝之意，並進行植樹活動揭牌儀式後表示，南崁溪自行車步道是桃園重要的遊憩場所，步道沿線也設置易讀的牌面導覽圖，整合桃園自然、人文、歷史景點資訊，當地居民更組成水環境巡守隊防止污染發生，市府於1年後將進行吉野櫻維護作業，讓南崁溪水岸擁有不同風貌，成為休息和遊憩勝地。

水務局表示，南崁溪自行車步道使用LED低色溫節能減碳路燈，減少對生態敏感區的干擾，同時打造河川友善物種棲地。112年的「悠遊南崁溪水岸服務改善計畫」更成功獲得112年度標竿學習案例地方機關特優獎，使南崁溪水岸成為休閒、娛樂及生態保育的理想場所，同時成為桃園民眾新的交通路網選擇。

包括：國際扶輪3502地區總監林淑華、水務局總工程司魏茂銹、桃園區長許敏松、景福扶輪社長吳政哲等均一同出席活動。