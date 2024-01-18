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大陸 大陸焦點 特派現場

中國人口持續負成長　紐時：源於根深蒂固「性別不平等」

▲▼嬰兒。（圖／CFP）

▲中國再度出現人口負成長。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國繼2022年之後，2023年再度出現人口負成長。紐約時報報導表示，這是源於中國根深蒂固的性別不平等，包括很多女性受到家暴也不獲法庭批准離婚，再加上女權主義抬頭，很多女性都不結婚不生育。

中國國家統計局17日公布，2023全國人口14億967萬人，比2022年末減少208萬人，人口連續2年負成長。

紐約時報17日的報導指出，中國政府雖然推出多項措施來「催生」，如提供更便宜的住房、稅收優惠和現金等，甚至用上了愛國主義，呼籲女性做「賢妻良母」。

中國國家主席習近平最近敦促官員提倡「婚育文化」，以影響年輕人的「婚戀觀、生育觀、家庭觀」，但措施都未能奏效。

報導表示，這是因為中國「根深蒂固的性別不平等」，法律未能保護女士及其財產。

報導指出，例如關於暴力侵害女性的報導在中國社群媒體及新聞都有所增加，引起全國關注。如2022年唐山燒烤店發生數名男子圍毆4名女子的事件，以及徐州「八孩媽」事件。很多女性討論為什麼不想結婚時，經常提到這種暴力行為。

▲▼家庭聚會。（圖／CFP）

▲多數中國女子認為，結婚生子已不再是女子的義務。（示意圖／CFP）

報導又指出，另一個原因令女性不想結婚的原因，是政策和法規的變化。例如新規定要求民事離婚必須有30天的冷靜期才能最終裁定，如果在離婚一事上發生爭議，獲法庭裁決離婚變得越來越困難。

報導引述美國印第安納大學（Indiana University）教授麥克遜（Ethan Michelson）分析了近15萬份中國法庭對離婚案件的裁決，發現40%的女性申請離婚都被法官駁回，而且往往是有被家庭暴力的證據。

報導表示，中國網路上流行一種說法，是「結婚證成打人證了」，如去年夏天，甘肅一名受到家暴的女子提出離婚被法官駁回，法官的理由是，為了孩子，這對夫婦應該在一起。另外，廣州一名女性在30天離婚冷靜期內被丈夫殺害。

2011年最高人民法院裁定，離婚時家庭房產不再分割，而是由房產證標明的業主所有，這項裁決有利於男性。

麥克遜表示，「家庭是中國社會的基石，家庭穩定是社會穩定和國家發展的基礎」，這是習近平發出非常強烈的訊號，強化了法官裁決的傾向。

報導又引述在上海當記者的楊小姐表示，女性結婚不僅沒有獲得更多社會關懷，反而變成更加容易被虐待、被束之高閣的一群。

她說，政府吸引女性結婚的政策，「甚至讓我覺得它是一個trap（陷阱）。」

報導表示，過去10年，透過網路建立了一個龐大的女權主義社區。

來自廣東的33歲社群媒體專業人士陳小姐表示，雖然自己已經結婚5年，但沒有打算生孩子，因為「我們國家沒有讓很多女性安心生育的條件」，生育政策好像只是針對傳宗接代，沒有保護女性自身的權益。

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