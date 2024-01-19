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嫁了才知道！英國妹曝台男「3優點」　全場超認同

▲▼星座,男生,愛情,連絡。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

▲英國網紅分享台男3優點 ，引起網友討論。（示意圖／取自免費圖庫pexels.com）

文／CTWANT

YouTuber「Amy英國奶奶」，經常在頻道分享台英文化差異，近日一支新片中，邀請好友來分享台灣男生與歐洲男生的差異，列出台灣男生的幾個優缺點，優點像是愛乾淨、很貼心且對待感情態度慎重，會好好確認關係，也不會輕易就離婚；但是缺點是不夠浪漫、比較保守。

「Amy英國奶奶」這次邀請同樣嫁給台男的法國女生Anna與英國女生Lucy，拍攝影片分享歐洲女生嫁給台灣男生以後才知道的事情，並一起來聊歐洲男生與台灣男生的差異。

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「英國奶奶Amy」就表示，台灣男生幾乎沒體味而且很愛乾淨，每天都會洗澡，反觀西方男生，可能是生活習慣不同，如果沒有要出門常不洗澡，不過，她也點出台灣男生較少使用香水或是體香產品，但多數西方男生都會，這點讓她們都很想念。

至於來自法國的Anna則表示，台灣男生對感情很慎重，交往前一定會問「妳要不要當我的女朋友」，會確認好關係，但在法國，不管是男生或女生都沒有這個習慣，而且台灣男生結婚以後不太會輕易離婚；Amy就補充，歐洲男性在公眾場合也很喜歡與女友有肢體碰觸，像是摟抱女友、親女友等，不過台灣男生似乎是較保守害羞而不太會做出類似舉動。

同樣來自英國的Lucy則分享，台灣男生很貼心，記得有她快要來生理期的時候，她在網購衛生棉等產品，老公看到以後就表示他可以直接去超市購買，讓她聽了很驚訝，因為過去她從來沒有聽過男友或是男性朋友願意這樣做。

另外，Amy還表示，台灣男生和歐洲男生送禮的習慣也有差別，像是台灣男生喜歡送一些比實用的禮物鮮少送花，這讓Anna和Lucy聽了點頭如搗蒜，因為在歐洲，女生都很愛花，男生也習慣送花給對方，討女生歡心。

影片一曝光也引發不少網友熱意，「台灣男生比較體貼、溫柔和害羞，但是不浪漫」，甚至有網友表示，「很有趣的分享，希望有天老公也能一起聊」。

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