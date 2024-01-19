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驚見男友劈腿閨蜜！她心碎上捷運…「下一站幸福」竟遇未來老公

女網友分享宛如偶像劇的親身故事。（示意圖／報系資料照）

▲女網友分享宛如偶像劇的親身故事。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

幸福總是那麼突然來臨！一名女網友表示，幾年前在捷運站抓包前男友出軌，小三還是最要好的閨蜜，沒想到她心碎衝上即將發車的列車，竟在環狀線幸福站遇到好久不見的國小同學，兩人之後不只成為情侶，還在去年底登記結婚。宛如偶像劇劇情的故事，引發網友熱議。

原PO在Dcard以「在幸福站找到幸福」為題發文，表示當時一如往常的與前男友一起搭捷運，卻發現男友手機跳出不尋常的LINE通知：「寶貝，你晚上幾點到我家？」仔細一看，傳訊息的人竟是她最要好的閨蜜。

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然而，前男友被發現劈腿居然惱羞成怒，試圖狡辯甚至當眾對她嘶吼。她面對這絕情的結局，選擇頭也不回、甩下想抓她一起上車的前男友，奔進即將行駛的列車；等注意到報站器顯示「下一站：幸福」，更覺得噁心與諷刺，但當她擦去眼淚在幸福站準備下車時，人生竟因此出現幸福轉變。

一名月台上等待上車的男子身影，雖讓她感到有些熟悉，但當下沒有多想，直到回家後收到臉書訊息，才發現幸福站上的男子是國小同學。

原PO不諱言，兩人聊了一會後當晚就約吃飯，而對方不僅接受她大吐、大哭與每一次失態，交往後也覺得「他跟小時候一樣暖心，吃東西或喝飲料總是都先讓我吃第一口」、「出去也會主動報備，都會拍照給我看，去哪裡都會牽著我的手」。

原PO透露，兩人在2023年的交往3週年紀念日登記結婚，並直言：「每次回想那天的經過都覺得很神奇，下一站居然是我未來老公，下一站真的是幸福！」

貼文一出引發熱議，網友紛紛回應「覺得是老天在幫擺脫渣男」、「真的是下一站幸福」、「差點以為是環狀線的業配」、「這也太玄了…那我也要去幸福站……」、「太暖了這個故事」、「幸福站到了」、「哇，好浪漫喔，恭喜你遇到你的幸福」、「好暖的故事，真的是冥冥之中，恭喜你們」、「我也要常常去幸福站，沾點遇到未來老公的運氣」。

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