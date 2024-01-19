婆婆突獻殷勤！煮1鍋麵「逼大家吃光」　背後真相曝全場嚇壞

▲原PO的婆婆某天突然煮了一大鍋麵給他們及員工吃。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

一名人妻抱怨表示，因夫妻倆忙於創業，三餐經常和員工們一起吃外食，婆婆某天來店裡煮一大鍋麵給他們及員工吃，怎料大家吃飽後才知「食材來源」，瞬間嚇壞全場，從此不管再香、再美味，只要是婆婆拿來的東西，員工們都不會碰。

這名人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，婆婆每次來店裡看到員工在吃東西都會碎唸，也從不跟大家一起吃，但會臭臉站在旁邊一直看，導致大家壓力很大。某次婆婆到店裡時居然拿了一袋菜，接著煮出一鍋麵端出來給大家吃，甚至還親自盛碗送到員工面前，員工吃完還幫忙續碗，就這樣一鍋麵就清光了。

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人妻透露，當下覺得婆婆無事獻殷勤很奇怪，因此一口都沒有吃，等到大家都吃完，婆婆才說麵條是好幾年前人家送的，而菜是早上騎車的時候，發現前面機車腳踏板上面有一袋菜快要掉下來，因此一路跟著，果然菜掉到地上，趕快停車撿起來，然後趁著這個機會煮麵給大家吃。

員工們聽完後，紛紛露出尷尬的眼神。婆婆解釋，「我是好心耶，我如果沒把菜撿起來，這一袋菜早就被後面的車子給輾爛了，就算他再回頭找到了，拿回去也沒辦法煮，而且我不撿還是會有別人撿啊！既然自己怕丟掉東西，那就要保管好，不要掉東西呀，有本事自己把東西弄丟了，就不要怪別人撿到，而且這個東西我又不是自己吃，你們剛剛大家每個人都有吃啊！我撿到這一袋菜，還不是通通都進了你們的肚子。」

人妻說，老公聽完後傻眼，把婆婆趕回家，要婆婆別再亂講話，結果婆婆把氣出到她身上。婆婆嗆，「不要一天到晚只會花錢，還要我幫妳省錢煮飯給大家吃。」人妻不甘示弱回擊，「我花我自己的錢，買我想要吃的東西，我沒花你兒子的錢，而且我可沒叫你煮飯喔。」

人妻指出，婆婆本來欲言又止，看到兒子不高興的臉，於是婆婆很生氣地走了，從此之後，只要是婆婆拿來的東西，不管再香、再美味，員工們都不敢動一口。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「妳婆婆真的是奇葩」、「還想說什麼時候變好心了，原來是撿人家掉地上的啊」、「看完已經找不到任何形容詞可以說了」、「完全沒底線」、「過期麵條也是很可怕的」、「婆婆根本犯罪，還想拖其他人下水」。

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