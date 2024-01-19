沒人接家業！她爸媽把公司關掉轉行　婆婆怒：為什麼不給我兒子

▲原PO的娘家父母選擇將公司關閉，沒想到婆婆得知後竟相當不滿。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

父母的家中產業通常會交給子女接手，不過一名人妻近日發文抱怨表示，娘家父母是開工廠的，因為女兒們都不願接手，因此父母決定將其關閉，沒想到婆婆得知後竟相當不滿，認為應該要讓原PO老公接手，更表示以後她的家產都只會留給原po老公的哥哥，離譜說法讓原PO當場傻眼。貼文曝光後，網友們也紛紛痛批婆婆「吃相有夠難看」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，由於父母年紀大了，女兒們又無意接手家裡開的公司，所以日前剛好遇到徵收，便決定將工廠關閉，轉型當仲介。結果婆婆得知此事後，竟憤怒直呼「為什麼不給我兒子接手，反正以後都你們的啊！」

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更離譜的是，因為原PO老公在原生家庭排行第二，所以婆婆接著又補充表示「我的財產要留給我大兒子耶！這樣我二兒子以後要怎麼辦？」這說法讓原PO當場傻眼，向婆婆喊話「我就問妳又沒讓妳兒子入贅，妳自己的財產怎麼處理我沒意見，但我娘家財產啥時輪到妳作主了？」

貼文一出，網友幾乎一面倒痛批婆婆的說法，直言「吃相有夠難看，人不要臉，天下無敵…」、「婆婆吃相未免也太難看，想錢想瘋了嗎？肖想到別人家的財產去了」、「恥度大開，真的很不要臉」、「有些人就是無恥，想吃絕戶，吃相難看」、「跟妳先生說，他媽打算把全部財產給哥哥不給他」。

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