中選會致送當選證書　賴清德笑稱：我和蕭美琴找到工作了

▲中選會致送第十六任總統、副總統當選證書予賴清德、蕭美琴。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選結束，中央選舉委員會19日舉行委員會議，會中審定通過並於同日公告第16任總統、副總統選舉當選人為賴清德、蕭美琴。中選會今赴民進黨致送當選證書，賴清德致詞時表示，台灣全體人民在這場選舉展現出對民主的堅持，而且對國際社會傳送多元理性、有活力的民主，也贏得非常大的肯定。他也在社群媒體上開玩笑說，「謝謝大家，我和蕭美琴正式找到新工作了」。

賴清德說，首先要感謝中選會李進勇主委、陳朝建副主委，以及中央選舉委員會各位委員，在審查總統、副總統通過之後，也在第一時間公告之後便來到中央黨部，來送給我們當選證書，非常感謝中選會大家的辛苦。

賴清德表示，這場選舉，可以說攸關台灣前途，中選會在李進勇主委帶領之下，各位委員戮力同心，同時也結合各縣市的選舉委員會，還有參與這場選務工作的所有人員，大家共同努力，順利完成這場重大的選舉，「我在這裡也和美琴向大家表達由衷的感謝」。

賴清德指出，這個地方是民進黨中央黨部，民進黨的創黨精神就是「清廉、勤政、愛鄉土」，今天很榮幸跟美琴可以得到人民的付託，要帶領國家繼續往前走，我們兩個都堅定地承諾，未來我們會秉持民主大聯盟的精神，邀請「跨黨派、跨世代、跨領域」好的人才，籌組「清廉、勤政、愛鄉土」的政府，來建設國家、發展經濟、造福人民。

「這場選舉國際社會都非常關注，選舉的結果出來，整個過程國際社會也非常非常肯定。」賴清德說，他曾跟美國參訪團，或是訪問團分享，就是在選舉造勢的選前之夜，民進黨跟國民黨都在板橋，而且距離不遠處。民進黨有20萬人，國民黨也有20多萬人，但時間十點一到，選舉結束就結束了，結束之後所有的支持者就回家了，大家甚至還搭同一班、同一個車廂的捷運，快快樂樂，沒有任何的事情。

賴清德說，票開出來之後，他也接到了選舉的競選對手，包括侯友宜市長以及柯文哲主席的致賀電話。台灣在這場選舉裡面，全體人民所展現的對民主的堅持，而且對國際社會所傳送的多元理性、有活力的民主，也贏得國際社會非常大的肯定。

賴清德強調，未來跟蕭美琴一定會全力以赴，然後，落實民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，以及「愛、非暴力、和平」的核心價值，推動國家進步、團結台灣、造福人民。

「再次感謝中選會各位委員，今天特別撥空前來，非常感激。」賴清德說，剛剛也跟李進勇主委提到，這是他第二次送證書給他，當台南市市長第二次連任的時候，也是承蒙李進勇主委到台南，親自把證書親自送給他，「我能夠在中央黨部再次接到李進勇主委跟大家所送的證書，我非常榮幸，謝謝大家，謝謝」。