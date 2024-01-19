快訊／停車場爆雙屍案！台中五權西路「麥當勞得來速」暫停開放

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市南屯區五權西路麥當勞得來速停車場今天下午驚傳雙屍命案，一名麥當勞員工發現停車場一輛賓士車內一名戚姓男子與陳姓女子渾身是血，緊急通報警消，其中陳女明顯死亡，戚男緊急送醫仍宣告不治。傍晚雖然警方已經撤除封鎖線，但麥當勞仍將得來速入口圍住，暫停不對外開放，但麥當勞正常營業。

▲台中市南屯區五權西路麥當勞傳雙屍命案，該店雖正常營業，但得來速暫不對外開放。（圖／記者許權毅攝）



▲台中一對男女被發現陳屍在麥當勞得來速停車場的賓士車上。（圖／記者許權毅攝）



據悉，67歲戚男以及55歲陳女才剛辦完離婚，警方調閱店家監視器發現，陳女在上午8點7分開車進來停好車後，徒步離開，約1小時後回到車上，未料，陳女車門才關上，戚姓前夫也跟著坐進副駕駛座，之後2人都未離開，接著下午就被麥當勞員工發覺雙亡，警方表示，陳女傷勢集中在上半身，致命傷是左胸刺傷，戚男頸部有刀傷，不排除是前夫殺前妻後再自戕的可能。

鑑識小組及法醫今天下午也到現場鑑識，初步勘驗，陳女傷勢均集中於上半身，鑑識研判致命傷於左胸刺傷，戚男頸部受有刀傷，不排除係夫殺妻再自戕可能，另車內遺留有一把沾血兇刀，全案由檢察官指揮調查偵辦中。