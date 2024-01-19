中國研究生出示125頁證據　將涉抄襲教師檢舉下台

▲華中農業大學教授黃飛若。（圖／翻攝微博）



文／中央社北京19日電

中國華中農業大學11名學生日前聯合檢舉學校教授黃飛若，涉嫌論文抄襲、篡改實驗數據及圖片等行為，引起軒然大波。經調查，校方今天凌晨宣布，檢舉內容基本屬實，黃飛若存在學術不端行為。

綜合上游新聞等中國媒體報導形容，這項對學術不端行為的聯合檢舉，是一場被稱為「舉全師門之力」進行的檢舉。這11名學生的舉報內容長達125頁。

根據報導，聯名檢舉黃飛若上述「學術不端」行為者，是黃飛若在華中農業大學動科動醫學院動物營養與飼料科學系指導的11名碩士、博士研究生。他們在向校方實名檢舉的同時，也透過網路公開舉報，導致相關話題迅速登上微博熱搜，引起各界對中國學術造假問題的廣泛討論。

舉報信指出，黃飛若曾指導的3名博士及13名碩士的學術論文中，存在著篡改實驗數據、實驗圖片造假、論文抄襲等問題。具體內容包括：實驗樣本與實驗原始數據不符；實驗圖標數據被修改；相同的肝臟實驗圖片，卻在不同的論文中被不同標註為「小鼠肝臟」及「仔豬肝臟」。

這份內容長達125頁的舉報信還列舉，黃飛若將多篇涉案論文充當中國「國家自然科學基金」的項目成果，並列入項目結題（總結）報告中。

其中一名舉報者在受訪時指出，學生們賭上自身的學業和前程公開舉報，是希望讓輿論關注此事，得到一個公平的結果。但黃飛若昨天受訪時堅持不存在學術不端，他指導的十幾個學生就有11人站出來舉報他，唯一理由是「有學生帶頭，並威脅了其他學生」。

這一事件曝光後引起軒然大波，迅速登上熱搜，引起不少中國網友關切。雖然多數網友表達聲援，但不少人仍為這11名學生感到擔憂，紛紛表達「他們賭上了前途，毫無退路」、「小鎮做題家拼命學習，卻發現沒有未來」等評語。

在引發關切後，校方今天凌晨通過官方微博表示，針對黃某某（黃飛若）學術不端等問題的舉報，校方「學術道德委員會」成立調查組開展調查，在已調查材料中發現所反映的實驗圖片、數據、結果等方面問題基本屬實，初步認定存在學術不端行為。

校方並宣布，決定即日起停止黃某某校內所有職務和工作，組建導師組全面負責（接管）該課題組研究生培養工作。並強調校方堅持對學術不端和師德失範「零容忍」，將進一步對舉報問題進行全面調查，根據最終調查結論依規依紀處理。

公開資料顯示，黃飛若為該校教授與博士生導師，現任動物營養與飼料科學系主任，曾主持「十四五」中國國家重點研發計劃、中國國家「973計劃」、中國國家自然科學基金青年基金等支持的科研項目。