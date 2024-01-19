糗！彭博誤用「假金正恩挺侯友宜」照片被抓包　真實身分曝光

▲喜劇演員模仿金正恩出現在侯友宜的造勢活動，沒想到照片卻被《彭博》誤認成本尊。（翻攝自X @KimJongUnDouble）

圖文／鏡週刊

美國財經媒體《彭博》（Bloomberg）旗下的「彭博觀點」（Bloomberg Opinion），為國際、財經時事的評論、專欄文章網站，18日刊登一篇關於北韓情勢發展的文章時，封面圖片上的北韓領導人金正恩卻被發現好像哪裡不對勁！這個金正恩身旁竟是中華民國國旗，甚至背後還有國民黨總統候選人侯友宜的旗幟。

北韓領導人金正恩近日公開表示，將修憲刪除「和平統一」等內容，並將南韓訂定為「頭號敵國」。外界關注南北韓緊張關係恐將全面升級。「彭博觀點」的專欄作家、前北約盟軍最高指揮官史達維里迪斯（James Stavridis），18日發表一篇評論文章談及北韓情勢，「彭博觀點」的編輯在臉書分享此文時也忍不住問：「下一步，在海域試射核彈？」

該篇文章以事件主角金正恩作為封面配圖，然而文章出現在臉書後，立刻有網友發現不對勁。仔細看，照片中的金正恩被群眾圍繞，而群眾手上揮舞的竟然是青天白日滿地的中華民國國旗，旁邊甚至還有人揮著國民黨總統候選人侯友宜的競選旗幟。

▲彭博觀點的專欄文章誤用假金正恩的照片，被網友發現後立刻修正。（翻攝自Bloomberg Opinion臉書）

有台灣網友留言指出，照片中的人不是金正恩，應該是在台灣的選舉造勢場合，並猜測可能是某個台灣民眾在模仿金正恩。隨後「彭博觀點」也將報導內文中的照片置換為金正恩本尊，但在臉書粉絲專頁上仍可看到「假金正恩」。

事實上，這個假金正恩並非來自台灣，而是一名出身香港、現居澳洲墨爾本的喜劇演員Howard X，他經常扮演金正恩公開亮相，2019年時任美國總統川普在越南和金正恩會面，Howard X就和另外一位模仿川普的男子上演「假川金會」，吸引眾人目光。

近日台灣進行總統大選，Howard X再度來到台灣，化身成金正恩來到侯友宜的造勢活動，「反串」力挺侯友宜，手中還拿著氣球飛彈，寫著「親中的侯友宜，我和習近平支持你！侯友宜不當選，我就炸掉台灣」。侯友宜在和朱立倫在台上講話，他在底下向群眾揮手，甚至還在現場狂撒假人民幣，引發騷動，因此被維安員警帶回派出所關切，但很快就被釋放。他笑說，派出所裡的員警們都忙著找他合照，「我很確定幾十年後他們還會記得這一天，他們拘留了最高領導人！」

I attended the rally to donate the RMB that #XIJinPing gave me.



I also said “me and XI Jin Ping support you”. I don’t understand why I was detained by the police for making a political donation and giving my support. If the #CCP can do it, shouldn’t they be happy that I as the… pic.twitter.com/ZEcdo9u0qu — Kim Jong Un impersonator - Howard X (@KimJongUnDouble) January 12, 2024

《鏡新聞》日前獨家專訪Howard X，他透露自己其實也有去民眾黨、民進黨的造勢活動，希望透過幽默的表演傳遞他想表達的訊息，「我來自香港，我見證了香港後來的發展」，反對政府的人都入獄了，因此他不希望同樣的情況在台灣重演，慶幸大部分的台灣人都還滿有幽默感。

▲特別從澳洲來台灣參與選舉造勢，Howard X說他不希望看到香港的事情在台灣重演。（翻攝自鏡新聞）

在大選開票當晚，Howard X也難得沒有扮演金正恩，以原本的樣貌現身民進黨賴蕭配的勝選之夜，後來還去了西門町等景點逛街，他在社群平台X上發文推薦，「這裡的食物很棒，我推薦大家來台灣旅遊，為他們的經濟貢獻一點力量。過去8年中共對這個國家進行經濟封鎖，他們需要觀光客的每一分錢。如果你喜歡沒有獨裁的中華文化，這裡是你該來的地方。」

▲Howard X以真實樣貌參加民進黨賴蕭配的勝選之夜活動。（翻攝自X @KimJongUnDouble）

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