救經濟？世界經濟論壇這一幕讓網友傻眼　巫師唸咒語咳咳作法

▲救經濟靠求神拜佛？世界經濟論壇這一幕讓網傻眼，巫師當場「咳咳」作法。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

世界經濟論壇（World Economic Forum）是每年都會舉辦的重要經濟討論場合，全球政經菁英與領導人雲集，但今年的世界經濟論壇上，卻出現特殊的一幕，其中有一場會議，特別請來一名巫師在現場「做法」，讓不少網友看傻眼。

畫面可見，一名巫師出現在世界經濟論壇的一場座談會上。該名女巫師除了唸咒語，還不停「咳咳」施法，隨後更對現場的台上來賓們，逐一在他們的頭頂上「咳咳」。不過這一幕倒是讓許多網友感到驚訝，因為有網友認為，世界經濟論壇號稱是菁英討論經濟發展的重要會議，但在會上卻讓宗教信仰登大雅之堂，令人感到不可思議。

另外也有網友認為，這名巫師不斷「咳咳」作法，有網友說：「讓人害怕會有病毒傳播的危險。」也有網友批評這真的是「請鬼抓藥單」，不懂主辦單位的用意何在。不過也有網友表示，如果用文化角度來看，這不僅是傳統文化的展現，也相信這名巫師是在為大家祈福，這並沒有什麼不好。

這次世界經濟論壇在瑞士達沃斯（Davos）舉行，不少國際政要包括中國國務院總理李強、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）都有參加。米雷伊在致詞時更重砲批評「社會正義」和「激進女權主義」等概念，同時稱讚企業家是「英雄」。

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