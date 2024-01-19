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大陸 大陸焦點 特派現場

3歲幼女被前夫帶走…媽苦尋10月「等來遺體」！淪人肉沙包被虐死

▲▼燙傷,虐童,虐待,兒童,受傷。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

▲内蒙古一3歲女童淪人肉沙包，疑遭虐待身亡。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一年僅3歲的女童小甜（化名）慘淪人肉沙包，遭親生父親等人虐待，於2023年12月21日被宣布臨床死亡。據內蒙古滿洲里市人民醫院搶救紀錄顯示，小甜入院時，家屬代訴患童於坐便跌倒致頭部受傷，且有近日家長毆打史。生母控訴，自己和前夫離婚後，孩子被偷偷帶走，10個月後再見面就是看到女兒遍體鱗傷的遺體。

據《新黃河》報導，「2023年12月21日晚，我接到一個自稱為內蒙古滿洲里市公安局民警的電話，他們說我女兒死了」，小甜的生母李婷婷說。2023年12月23日，她和父母等人搭火車從河北邢台輾轉到了滿洲里市。在當地的殯儀館裡，她看到了女兒小甜的遺體。小甜外婆描述稱，當時看到的小甜的樣子「滿身淤青」。

李婷婷稱，女兒曾被生父與一名女子送往滿洲里市人民醫院搶救。該說法也得到了醫護人員的證實，「當時孩子遍體鱗傷。」據該院對小甜的搶救紀錄顯示，「2023年12月21日8:42，由其家長送至我院急診，經持續搶救43分鐘，患童始終未恢復自主呼吸心跳。隨後，院方人員向家屬及警察交代，患兒已臨床死亡，建議屍檢明確具體死因，患兒交由刑警及法醫處理。」

據李婷婷提供的一份蓋有「滿洲里市人民醫院病案室」印章的急診病歷，介紹了當天小甜的身體狀況存在「呼吸心搏驟停、多發傷、多處軟組織挫傷、皮下瘀傷、重度閉合性顱腦損傷、胸腹閉合傷」等症狀，急診病歷既往史一欄中則記錄了「近日家長毆打史」的字樣。

截至事發前，李婷婷已經有長達10個月的時間沒有見到女兒小甜了，「孩子是被突然帶走的。這段時間我透過各種管道找孩子，甚至還在一些網路平台發文尋女。」李婷婷自稱知道孩子是被她生父帶走的，但不知道具體被帶到了哪裡。

「我和孩子生父是同齡，家也都在河北邢台平鄉縣。2019年6月，我們經鄰居介紹認識後戀愛，當年年底就結婚了」，李婷婷說，2021年4月，女兒小甜出生，1個月後，小甜生父便跟著小甜爺爺前往內蒙古滿洲里市做生意，而李婷婷和小甜則留在了位於河北邢台的家裡。

李婷婷與小甜生父的感情狀況剛開始還算不錯，自2022年下半年開始，她感覺到兩人之間產生了微妙的變化，「我那個時候已經覺得不對勁了，經常吵架，他還跟我提了離婚。」

李婷婷稱，2023年2月的某天，女兒小甜被其生父突然帶走且失去聯繫，「後來他作為原告起訴離婚，不過後來又撤訴了。」在這段期間，李婷婷尋找女兒未果。後來，她在公公的社群帳號裡發現了女兒小甜的蹤跡，帳號的IP位址顯示為內蒙古，「透過警方跟我說的內容和醫院提供的搶救記錄，孩子很可能是被生父和與他在一起的女子毆打所致。」

在李婷婷無法聯絡丈夫的這段期間，她曾多次聯絡公婆詢問女兒和先生的去向，其公婆都表示不知情。

1月17日上午，滿洲里市人民醫院多位不願具名的知情人士也表示，小甜的確在該院進行過搶救，並由該院工作人員報警，「來的時候我們看孩子遍體鱗傷的，我們的工作人員的確撥打過報警電話。」

目前，警方已經介入調查，已經對孩子做了屍檢，相關涉案人員已被羈押，其中涉及孩子的生父。」

1月17日晚，李婷婷提供了蓋有「滿洲里市公安局」公章的司法鑑定報告。鑑定報告內容顯示，小甜是在全身多發性軟組織挫傷的基礎上，因胸部受到鈍性外力作用，造成右心房破裂，導致心包積血、急性心臟壓塞而死亡。在現場提取的痕跡物證及血液樣本進行DNA鑑定。送檢物除了有人血的衛生紙等物體外，還有拖鞋、尼龍繩、充電線及木棍等。

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