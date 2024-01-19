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社會 社會焦點 保障人權

獨／搶救10天不治！男騎士撞「橫越行人」亡　阿北面臨過失致死罪

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中烏日7日發生一起騎士與行人碰撞車禍，該名王姓騎士一度無呼吸心跳，經10天搶救仍宣告不治。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市烏日區7日發生一起車禍，一名謝男疑似要過馬路等計程車，結果不慎跟一名23歲騎士王男發生碰撞，2人重摔倒地，王男當場無呼吸心跳，被緊急送往中山附醫搶救，雖恢復生命跡象仍於在加護病房昏迷，最終不幸在16日宣告不治。謝男則是多處擦挫傷、骨折，將被依過失致死送辦。

烏日警分局初步調查，7日19時47分，一名60歲謝男在長春街橫越馬路，不慎跟另名騎車的23歲王男發生碰撞，謝男在空中翻滾一圈，王男連人帶車往前噴飛將近10公尺。附近民眾聽見巨大聲響，紛紛趕緊上前關心，不過兩人卻倒臥在地上無法動彈。

▲▼ 。（圖／）

▲▼60歲謝男橫越馬路，不慎跟王男發生碰撞，王男連人帶車噴飛近10公尺遠。（圖／翻攝Facebook／烏日大小事）

▲▼ 。（圖／）

警消獲報趕抵，發現王男全身多處擦挫傷，當場無呼吸心跳，緊急將人送往中山附醫搶救，經10天搶救，仍不幸在16日拔管宣告不治；謝男身上有多處擦挫傷、骨折，所幸意識仍清楚，同樣被送醫治療。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲王男機車撞損倒地，車頭以及車身受到撞擊裂開。（圖／記者許權毅翻攝）

據了解，謝男疑似是因為當下叫了計程車，準備過馬路搭乘，結果不慎跟王男撞上。當地民眾則透露，該處已經並非第一次發生車禍，兩處的斑馬線距離較遠，許多民眾貪圖方便過馬路，希望該路段能加緊改善，避免憾事。

警方表示，本案詳細肇事責任待釐清，呼籲民眾駕駛汽機車時，應隨時注意車前狀況，並依道路速限行駛；另行人欲橫越無行穿線之道路時，應再三確定左右無來車，始可小心穿越，以共同保護您我行的安全。

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