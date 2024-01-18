赴南韓抽脂！20多歲女子「兩周狂抽3次」…慘肌肉腐爛身亡

▲中國女子在南韓整形死亡。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

南韓YTN電視台18日引述南韓警方消息稱，一名20多歲中國籍女子日前在首爾江南某整形醫院接受抽脂手術後死亡，目前南韓警方已介入調查。

報導稱，根據首爾江南警察廳17日的消息，該中籍女子於去年11月入境南韓後，在江南某整形醫院兩周內接受了3次抽脂手術。

幾天後，她開始出現劇烈疼痛的症狀，並被緊急送往醫院。經過診斷，發現手術後傷口部位感染，導致肌肉腐爛的壞死性筋膜炎惡化為敗血症。最終，女子於本月10日不幸身亡。

報導稱，家屬方面目前以業務過失致人傷亡嫌疑人向警方起訴了該整形醫院。為調查死者的具體死因，南韓警方計劃18日對屍體進行屍檢。

中國人在南韓整容事故不時發生。去年1月10日，南韓首爾江南某整形醫院報警「院內有一患者已經無法呼吸」。此後，救護車和警車及時趕到現場，將這名女性患者送醫救治，但患者最終卻不幸身亡。

報導稱，死者為一名20多歲的中國籍女子。她在中國接受額頭手術後因效果不佳，又來到南韓進行二次修復手術。手術當天，女子先後接受了睡眠麻醉和局部麻醉。她在完成第二次麻醉後突然出現心室靜止狀況。事發後，院方在接受警方調查時表示，「醫院方面按照規定的劑量為其註射了麻醉劑」。