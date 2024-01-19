長庚醫院「年終獎金5個月」再加碼2.5萬元紅包　下周入帳過好年

▲長庚醫院宣布今年年終獎金5個月還加碼2.5萬紅包，資料照。（圖／記者謝婷婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

醫院年終獎金天花板！長庚醫療體系今（19）日宣布，2023年終獎金發放5個月本薪，另加發2.5萬元紅包，共將發給2萬3千名員工，估計發出的年終總額逾46.71億元，預計下周入帳，讓員工們過個好年。

年關將近，各大醫院年終獎金陸續揭曉，繼新光、振興醫院宣布年終平均3個月，馬偕除1個月年終獎金外還有春節與職員特別獎金，至於台大醫院等公立醫院、北醫附醫的年終則是1.5個月薪。

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長庚醫療體系今日宣布年終獎金，院方表示，在全國擁有九大院區的長庚醫療體系，挺過新冠肺炎疫情嚴峻衝擊，持續在臨床、研究、教學及公益領域表現卓越，獲獎豐碩，為感謝員工們的齊心努力，2023年終獎金發放5個月本薪，另加發2.5萬元紅包。

長庚決策委員會程文俊主委表示，2023年長庚醫療體系總體醫療服務量，已從新冠肺炎疫情中逐漸復歸，但面臨全國缺工、健保給付限制及基本工資調漲等不利因素衝擊，導致醫療產業依然艱困，有賴全體同仁堅守崗位，使得各項醫療品質提升、教學及研究創新等表現均優於去年。董事長王瑞慧為鼓勵員工優異表現發給實質獎勵外，今日更親自出席體系的年終會暨員工表揚典禮，勉勵全體員工繼續創新與追求卓越。

▲長庚醫療財團法人今天上午舉辦2023年終會暨員工表揚典禮，王瑞慧董事長(中間第一排左7)、程文俊主委(中間第一排左6)與各院區院長均到場參加。（圖／長庚醫院提供）

員工表揚典禮頒獎項目共計七大獎項，包括：「參與醫療公益計畫」、「服務楷模獎」、「教學貢獻獎」、「結構化病歷獎」、「研究創新獎」、「品質卓越獎」及「榮譽貢獻獎」，共有135位在各專擅領域表現特別傑出員工獲獎。長庚醫療體系感謝同仁發揮團隊精神，持續追求服務品質與卓越成果，也期許在2024新的一年裡更精益求精，實踐「要做就做最好的」之目標。

長庚醫院在2023年榮獲多項重要獎項，其中包括：國家生技醫療品質獎(SNQ)摘下1金1銀2銅肯定；國家醫療品質獎(NHQA)榮獲4金4銀6銅；衛生福利部頒發「醫療財團法人社研卓越獎—綜合傑出獎」肯定；人力公司網路票選，獲「幸福企業金獎」榮耀；由長庚醫療體系經營之新北市土城醫院榮獲「112年經濟部節能標竿獎-金獎」；連續第九年獲頒教育部體育署「體育推手獎」肯定；第20屆國家新創獎，在「學研新創獎」、「臨床新創獎」、「新創精進獎」成績亮眼，共囊獲30個獎項等。

程文俊主委表示，走向國際化是長庚醫院今後努力最重要的方向，希望未來不論是在教學、研究與臨床都要和國際接軌，也讓全世界知道台灣優秀的醫療品質。同時，長庚醫院也將善盡醫院的社會責任，繼續在兒少保護、運動醫學、社區保健等各方面提供寶貴資源，以落實取之社會、用之社會的宗旨。