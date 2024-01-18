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20公升水桶塞滿50元！高雄男存2年「爽領18萬年終」

▲▼新台幣,錢,台幣,銀行。（示意圖／記者皮心瑀攝）

▲夏男突發奇想，用20公升的水桶拿來存50元硬幣，結果最後存到將近40公斤的50元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名夏姓男子先前突發奇想，將傳統的撲滿升級到一個20公升的水桶，用以儲存50元硬幣。在超過兩年的時間裡，他堅持將手頭上的50元硬幣投入這個儲水桶，結果積累了將近40公斤的硬幣，總計約18萬新台幣，驚人的成果曝光後，掀起許多討論。

夏男近日開箱了這桶「存錢水桶」，露出裝滿硬幣的內部時，驚人的硬幣數量瞬間掀起討論，不但有十足的成就感，就連家人、親友都來關切。

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▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲夏男因為存了太多50元硬幣，光是清點、存錢就花了將近1個小時。（示意圖／ETtoday資料照）

然而，當夏男將這一大桶硬幣拿到郵局兌換成紙鈔時，這一過程並不輕鬆。由於硬幣的數量龐大，光是重量就有40公斤，兌換過程相對耗時，光是存錢就花了將近一個小時。

儘管有傳言稱，郵局工作人員建議下次不要再帶這麼多硬幣來，但這一說法後來被郵局人員否認。高雄郵局的副局長張素貞強調，雖然兌換硬幣會占用一些時間，但既然硬幣是正式的貨幣，郵局無理由拒絕客戶的兌換要求。

面對這次存錢的經驗，夏男也決定，接下來的存錢挑戰改為存紙鈔，以減輕兌換時的不便。

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