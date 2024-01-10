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老闆不發年終「一堆員工氣到離職」！過2個禮拜後悔了

▲▼老闆宣布不發年終，許多員工離職，沒想到2周以後離職人員後悔了。（圖／翻攝微博）

▲老闆宣布不發年終，許多員工離職，沒想到2周以後離職人員後悔了。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

近日是歲末年終，許多公司會發放年終獎金，犒勞辛苦工作一年的員工。大陸某公司的老闆宣布，今年沒有年終獎金，氣得許多員工提出離職申請，導致公司人事大震動，豈料2個禮拜以後，老闆卻扛著現金來到公司，讓許多離職的員工後悔不已，消息掀起討論後，也有網友發現，其實這已經是過去的消息。

綜合陸媒報導，由於近日正值歲末年終，有許多公司開始發放獎金，犒勞辛苦工作的員工，沒想到某間公司的老闆突然宣布，年終獎金取消，瞬間讓許多人感到不滿，提出離職申請。

豈料消息宣布後2周，老闆突然扛著一大袋錢跑來公司，宣布「發放年終獎金」，讓許多人瞬間傻眼，也有員工將現金的照片拍下來、發佈到網路上，詢問「我的離職申請也剛提上去，不知道現在取消還來不來得及」。

消息掀起討論後，不少大陸網友出言調侃，「現在還有整現金的」、「提了離職的還給發嗎」、「現在的互聯網公司都挺愛玩套路的」、「估計是把那些離職員工的N+1發給你們了哈哈哈」、「不花一毛錢裁了一批人，現在留下一波忠心的，你們老闆好手段啊。」

此外，也有人發現，其實這並非近日發生的事件，早在2019年的時候，同樣的事件就已在網路上流傳，只是剛好又到了發放年終獎金的時候，事件才又被拿出來討論。

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