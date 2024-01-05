工會醞釀罷工！高鐵老總深夜公開信喊話「爭取歷年最高獎金」

▲不滿年終獎金和調薪案，高鐵工會醞釀罷工。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵今年1月底將發放2.3個月年終獎金，加上營運激勵金每人1.2萬元，創下新高，不過高鐵企業工會要求年終應4個月，不滿資方對年終和調薪爭議毫無方案，宣布已準備好「無感年終，有理罷工」行動。台灣高鐵總經理鄭光遠昨深夜也發出5百字公開信，喊話正積極向董事會爭取歷年最高的整體獎金。

台灣高速鐵路公司企業工會訴求考量今年營收和通膨，實質調薪要4%以上，調薪要平衡各職種、職等及職務公平調整，且年終獎金要4個月，昨(4日)與資方進行每月例行會議，指控會中資方高層對年終及調薪爭議表達公司立場：「毫、無、方、案」。

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高鐵企業工會表示，工會深感遺憾與憤怒及最無法接受的是高鐵公司至今依舊自認年終多0.3個月(過往2個月)已是莫大恩惠，甚至不斷釋放做大績效獎金耳語。

高鐵企業工會強調，工會要求總獎金的爭取應該要達稅前盈餘的25%，總獎金的分配年終與績效應該1：1，換算下來年終獎金2+2是合理的，工會呼籲高鐵公司於調解會前速提出符合同仁期待之方案。工會已經準備好「無感年終，有理罷工」的爭議行為，也向各位同仁預告，請大家隨時做好準備，為過去一年暴增旅運量的辛勞、還我應得的年終怒吼吧！

高鐵公司總經理鄭光遠昨深夜也發出500字公開信，信中指出，4日公司與企業工會舉行溝通會議中，他的發言被部分截取、錯誤引用，個人深感遺憾。為避免更多同仁遭受誤導，他必須在第一時間向大家說明，因此選擇在深夜發信給各位。

鄭光遠說，他特別出席會議，希望代表公司誠摯感謝工會與全體同仁陪伴公司一路走來，成長茁壯的貢獻與辛勞。同時，針對工會近來關心的年度調薪、年終獎金與激勵金等議題，懇切說明考量重點與爭取過程，希望與代表協助傳達給所有工會成員及同仁：「我們正積極向董事會爭取歷年最高的整體獎金，期盼全體同仁能做公司後盾！」

▲台灣高鐵總經理鄭光遠發公開信喊話將爭取歷年最高整體獎金。（圖／讀者提供）

鄭光遠強調，高鐵公司全體本就休戚與共、榮辱一體，每一位堅守崗位的同仁，無論職務、職等、年資，他都對大家秉持同樣感謝與尊重，絕無可能有任何貶抑之意。然而，讓他無比難過的是，他的談話不僅被嚴重斷章取義，若單從工會發文的內容來看，他更擔心會因而引發同仁之間的對立情緒，這絕非是他談話的初衷，相信更不是任何一位熱愛台灣高鐵的同仁所樂見的。

最後鄭光遠也在信中強調，他要重申，公司全體本就站在同一陣線，他懇切地希望大家能夠一同守護台灣高鐵一直以來安全準點、舒適便捷的優質服務，積極向董事會爭取同仁獎金的最大化，讓公司以同仁的表現作為爭取福利的底氣後盾，大家都能獲得較往年更高的獎金。

台灣高鐵公司也表示，針對企業工會對溝通會議中之總經理談話多有誤解，高鐵公司深表遺憾，但仍將一本勞資攜手、共創雙贏之理念，持續與工會溝通，期能早日化解歧見、獲得共識。