結婚半年「沒有性關係」　陸男提告要女方「歸還85萬元彩禮」

▲兩人結婚半年，同居卻不超過30天，也沒有發生性關係。（示意圖／CFP）。



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北武漢一名男子經過介紹與一名女子結婚，並送上了20萬元人民幣（約85萬元新台幣）的彩禮（也稱：聘禮、聘金）及黃金首飾。不過，女方婚後卻拒絕共同生活，兩人半年來也沒發生任何性關係，男方因此決定循法律途徑，要求女方退還彩禮及黃金等財物。

根據陸媒報導，兩人是經過介紹認識的，並在一段時間的了解後確定了戀愛關係。2022年5月，兩人依照農村習俗舉行了結婚儀式，男方給了1萬元紅包（約17萬元新台幣），又給了20萬元的彩禮，還置辦了「三金」（金戒指、金手鐲、金項鍊）。

不過，兩人雖然舉辦了結婚儀式，但婚後同居的時間卻不到30天，也沒發生過任何性關係。男方認為，女方拒絕跟他領取結婚證、共同生活，侵犯了他的合法權益，於是將女方及女方的父母都告上法院，要求退還彩禮、紅包，還有「三金」。

女方則稱，自己沒有拒絕過夫妻生活，但因為工作忙碌沒能及時辦理結婚登記。女方還說，她已經準備好領證，可是感情出現了裂痕，最終沒有完成。

法院審理認為，儘管雙方舉行了結婚儀式，但未辦理結婚登記手續，女方應向男方返還彩禮。不過，1萬元的紅包則被法院認為是婚俗消費，不能認定為彩禮的一部份，最終判決女方必須返還16萬元（約68萬元新台幣）及「三金」。

法官還說，彩禮的給付以締結婚姻為目的，若無法實現或無法全部實現給付目的，應考慮雙方權益。