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中國高價聘禮問題頻生！最高法院訂立「退還」規定　2月實施

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲中國近年來常出現，結婚聘禮要求過高的紛爭。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國近年常出現結婚聘禮過高，甚至要求退還聘禮的糾紛。中國最高人民法院今天發布關於審理聘禮糾紛的規定，包括禁止借婚姻索取財物，法庭審案時要綜合考慮聘禮數額、共同生活情況及當地習俗等。

央視網今天報導，據最高人民法院微信公眾號消息，「最高人民法院關於審理涉彩禮（聘禮）糾紛案件適用法律若干問題的規定」，已於2023年11月13日由最高人民法院審判委員會審議通過，自2024年2月1日起施行。

最高人民法院表示，近年來多地聘禮數額持續上升，形成「攀比之風」，令支付聘禮一方經濟負擔沉重，也令婚姻埋下隱患。

目前的法律規定了3種情況需退還聘禮，包括未辦理結婚登記、已辦理結婚登記但未共同生活，及婚前支付導致支付人生活困難。

▲結婚,登記,領證。（圖／CFP）

▲此次規定指出，禁止透過婚姻來索取財物。（示意圖／CFP）

但近年有關聘禮案件出現2個新特點，一是已經辦理結婚登記但共同生活時間較短，二是僅按當地習俗舉辦婚禮即共同生活，但未辦理結婚登記。這2類案件造成審判困難。

最高人民法院最新發布的「規定」，對如何認定聘禮範圍、返還原則、訴訟主體資格等作出規範。

「規定」指出，禁止借婚姻索取財物，如以聘禮為名借婚姻索取財物，另一方要求返還時，人民法院應予支持。

人民法院審理涉及聘禮糾紛的案件時，可以根據支付財物的目的，綜合考慮雙方當地習俗、支付時間和方式、財物價值、支付人及接收人等事實，認定聘禮範圍。

「規定」又指出，雙方已辦理結婚登記且共同生活，離婚時一方請求返還按照習俗支付的聘禮，人民法院一般不予支持。

但如果雙方已辦理結婚登記而共同生活時間較短，並且聘禮數額過高，又或是雙方未辦理結婚登記但已共同生活，人民法院可根據彩禮實際使用及嫁妝情況，綜合考慮聘禮數額、共同生活及孕育情況、雙方過錯等事實，結合當地習俗，確定是否返還及返還的具體比例。

人民法院認定聘禮數額是否過高，應綜合考慮聘禮支付方所在地居民人均可支配收入、支付方家庭經濟及當地習俗等因素。

中國近年出現天價聘禮問題，2023年新華社曾報導，農村結婚聘禮常見為人民幣20萬、30萬元（約新台幣88萬至132萬元）。

報導說，高價聘禮衍生一系列社會問題，如有人相親時先要談好彩禮，給了聘禮再開始交往，雙方後來沒走到一起，還會因為退還聘禮引發糾紛。

中國政府在2023年「中央一號文件」已點名農村「高價彩禮」的問題突出。

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