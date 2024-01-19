紅線太多引民怨！　北市擬放寬特定地點路段「改黃線」

▲由於交通取締規則改變，禁止停車的紅線太長也引發民怨。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

近來由於交通取締規則改變，台北市紅線太多，全市總長度達300公里，屢造成駕駛被檢舉開單、記點，引發民怨。為此，台北市交通局交通管制工程處表示，將針對連續150公尺紅線路段、北市警局取締違規停車較多路段及經評估可繪設黃線路段，執行黃線繪設作業。

台北市交工處表示，已針對連續150公尺紅線路段、北市警局取締違規停車較多路段及經評估可繪設黃線路段執行黃線繪設作業。截至2023年12月底，交工處已完成81處路段繪設黃線，目前持續執行黃線繪設作業中。

針對校園、醫院、照護機構等有較大乘客上下需求，交工處說，特定地點的紅黃線劃設也將更具彈性，將依地方實務需求檢討繪設，因地制宜持續滾動式評估標線調整可行性。後續若有地方民意或運輸業工商團體建議劃設黃線範圍，據以確認該路段交通狀況及地方共識下繪設標線。

交工處表示，去年很多計程車或是貨運業者反應路邊沒有適當的停車空間上下貨、上下客，過去交工處也一直跟交通部反映，中央也希望路邊臨時停車空間應該增加給貨車、計程車使用，因此中央去年11月有要求地方政府，要在適當空間，規劃黃線給有需求的駕駛使用。

交工處說明，其實台北市7、8年前就做過盤整，規畫上還是因應中央要求、地方需求有進行微調，在去年12月底，就已盤點31條路段做改動，已增加了1190公尺的黃線。

交工處強調，不是不願意做調整，但也有考量到法規面以及路段的路型、車流等，例如不能在路口處、消防栓設置處停車等，目前會針對紅線連續長度太長的地方做改善，除了改劃黃線外，也會取消停車格改為臨時停車空間等。

至於對交通秩序的影響，交工處說明，通常紅線改黃線會比較有影響，停車格改臨停不會有差別，比較長路段沒有規劃黃線部分，會找影響小的地方劃設，例如基隆路比較容易塞車，畫10公尺黃線跟沒有黃線對交通影響差很多，在畫的時候會選擇不影響車流的地方，避開主幹道。