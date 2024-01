「鬼故事大師」司馬中原辭世！生前慷慨捐手稿　文化部長史哲哀悼

記者林育綾/台北報導

最會說鬼故事的作家司馬中原今(4)日辭世,享耆壽90歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意,並表示他的作品具有歷史見證的意義、人道關懷、極大的故事張力,創作不斷且跨越二次戰爭前後歲月,對台灣鬼怪及傳奇故事貢獻卓越,如今逝世也是台灣文壇一大憾事。文化部也透露,國立臺灣文學館籌備時期,司馬中原也是慷慨捐贈、長期支持文學活動的作家之一。

▲司馬中原被譽為「鬼故事大師」,除文學創作外,也主持靈異節目與鄉野傳奇廣播劇,經典的開場白深植人心。(圖/國立臺灣文學館提供)

司馬中原本名吳延玫,1933年2月2日生。1949年隨國民政府軍隊來臺,1962年自軍中退役後,專事寫作,並在電視台主持靈異節目,包括「今夜鬼未眠」、廣播節目「午夜奇譚」等,奠定其「鬼故事大師」的稱號。

司馬中原成長於烽火連天的煙硝歲月,15歲即投身軍旅,僅於幼年時接受過私塾與部分中學與高中教育,一切學識皆靠自學自修。隨軍來臺後,任職步兵學校教材科參謀,後調任第二軍團部參謀,致力提倡軍中文藝。

他曾任《中華文藝》月刊社社長、中國青年寫作協會理事長、華欣文藝工作聯誼會總幹事、中華民國著作權人協會理事長,獲世界文化藝術學院(WAAC-World Academy of Arts and Culture)暨世界詩人大會(WCP-World Congress of Poets)共同頒贈榮譽文學博士學位。曾獲第一屆全國青年文藝獎、教育部文藝獎、十大傑出青年金手獎、第一屆十大傑出榮民獎、聯合報小說獎特別貢獻獎、國家文藝獎、中國文藝協會榮譽文藝獎章等獎項。

由於年少時期輾轉流離的參戰經驗,司馬中原善於描繪現實的殘酷與鮮明的人物。創作以小說為主,兼及散文、傳記,含融史詩性與抒情性,亦不乏濃厚的鄉野傳奇色彩。

他曾自述,「作者先要背負歷史和民族的重量,然後筆下始能產生重量」,因而其史詩性小說以山河戀為經,以中日戰爭與國共之戰為緯,襯托出人性的正邪之爭;抒情作品則散見於短篇小說與散文集;鄉野傳奇作品數量最為龐大,兼有鄉野、懷舊、武俠、《聊齋》式狐鬼異聞等題材。

▲國立臺灣文學館籌備時期,司馬中原也是慷慨捐贈的作家之一。(圖/國立臺灣文學館提供)

1962年《荒原》與1967年《狂風沙》的出版,奠定了他在文壇的地位;1987年開始主持靈異節目與鄉野傳奇廣播劇,使得此類作品幾乎成為司馬中原的代名詞,可說是「最會說鬼故事的台灣作家」。

文化部表示,司馬中原也是國立臺灣文學館籌備時期就慷慨捐贈的作家之一,包括小說〈湘東野話〉、〈龍飛記〉、〈劫嬰記〉、〈糗事一籮筐〉等百餘件作品手稿、圖書等,並長期支持、積極參與文學活動,如臺文館舉辦的「府城講壇」等;更稱讚司馬中原「為人樂天幽默,所到之處總是談笑風生、妙語如珠,廣受讀者大眾歡迎」。