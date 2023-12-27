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文化幣成台灣常態「購書券」！近5成用來買書　預測明年上看10億

▲▼第47屆金鼎獎頒獎典禮。（圖／記者林育綾攝）

▲第47屆金鼎獎頒獎典禮今（27）日舉行。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部今（27）日舉行第47屆金鼎獎頒獎典禮，是出版界的年度盛事，媲美金鐘、金馬、金曲等三金獎項。文化部長史哲致詞時提到，台灣有華語市場最自由的創作土壤；而「文化幣」上路至今，有近5成用於購書，如今正好宣布明年1/20擴大發放，也預測大約10億是用在購書，無形中已經成為台灣常態化的購書券。

史哲表示，金鼎獎是一年一度的出版界的盛會，也可以說是最老牌的國家級獎項，走過47個年頭，見證台灣從有出版法的時代，走到現在已經是「華語市場最自由的環境」。

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他表示，常說台灣有華語市場最自由的創作土壤，培育出多元豐沛的台灣內容，而出版業就是關鍵的園丁，從土壤培植到閱聽人手中，每一個環節都照顧得非常重要。出版界經過疫情嚴峻的衝擊，但所有創作者及出版人仍堅守崗位，為出版業注入源源不絕的能量。

史哲特別恭賀與感謝今年「特別貢獻獎」得主林文欽，林文欽在1982年創辦「前衛出版社」，創社初期台灣仍在戒嚴，但他戮力出版本土作家作品，被譽為「台灣文學的最後堡壘」，以「本土意識、人文精神、社會關懷」為宗旨。

他透露，前幾天在家中再次仰望在書架上，已經放了30年的台灣作家全集，是台灣史上第一個集大成的出版計畫，見證了台灣文學的主體性，一個是台灣文學重要的實踐，也為日後蓬勃的台灣文學發展、台灣研究，奠定了最重要的基礎。

透過林文欽，他看見出版人的使命感，也看見了文化人的風格，與時俱進，開拓創新，堅持走對的路，讓「前衛出版社」成為台灣出版史上最重要啟蒙意義的品牌；並在那個大時代下，注入了重要的精神糧食。

▲▼第47屆金鼎獎頒獎典禮。（圖／記者林育綾攝）

▲「金鼎獎」是出版界的年度盛事，媲美金鐘、金馬、金曲等三金獎項。（圖／記者林育綾攝）

史哲說，如今數位化的進步，對出版界也帶來空前的挑戰，出版界如何永續發展，也是政府責無旁貸要思考的事，也許沒辦法找出一個「一次馬上能夠解決所有問題」的方法，但是可以從方方面面來支持。

因此今年在行政院強力支持下的「成年禮金」文化幣，從6月上路至今可見到有48%是用在購書；而明年在行政院的支持底下，文化幣常態化，擴大發放給16歲到22歲，共20億元，預測將有大約10億元是用在購書，可見文化幣無形中已經成為台灣常態化的「購書券」。

同時「文化黑潮計畫」對於出版界內容創作的源頭也最關鍵，目前展開了外譯翻譯的倍增計畫、公布原本漫畫輔導金當中所欠缺的中長篇漫畫產製計劃，希望從各個方面都能夠強化；包括近日公布的「青年創作獎勵」也大幅的增加經費。

史哲表示，出版是台灣創作內容最重要的水源，從各面向來支持，讓它在數位化的過程當中，轉化成一個新的強大的力量；而最終創作的源頭，是有賴於現場出現在金鼎獎和出版界的各位。

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