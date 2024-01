打掃時意外被捲入　同事發現26歲女「卡在洗車廠機器」爆頭身亡

▲女被卡入洗車廠機器當場身亡。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅萊納州26歲女子法蘭克斯(Carolina Brea Franks)傳出在洗車廠工作時,不小心捲入其中一個機器設備,被同事發現時已經死亡,不幸消息讓親友們感到悲傷無法置信。

在北卡州韋弗維爾(Weaverville)洗車廠 Zips Car Wash工作的法蘭克斯,13日晚間被人發現受困在洗車廠機器中,因為腦部受傷當場死亡。祖母歐奈斯汀(Ernestine Franks)傷心表示,孫女在事發前幾天才前往肯塔基州探望她,沒想到返回工作後就發生慘案。

“I was just with her, so I could not believe it. I was in shock." https://t.co/gZ8nXQy1ee