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打掃時意外被捲入　同事發現26歲女「卡在洗車廠機器」爆頭身亡

▲▼洗車、洗車場、洗車機。（圖／CFP）

▲女被卡入洗車廠機器當場身亡。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州26歲女子法蘭克斯(Carolina Brea Franks)傳出在洗車廠工作時，不小心捲入其中一個機器設備，被同事發現時已經死亡，不幸消息讓親友們感到悲傷無法置信。

在北卡州韋弗維爾(Weaverville)洗車廠 Zips Car Wash工作的法蘭克斯，13日晚間被人發現受困在洗車廠機器中，因為腦部受傷當場死亡。祖母歐奈斯汀(Ernestine Franks)傷心表示，孫女在事發前幾天才前往肯塔基州探望她，沒想到返回工作後就發生慘案。

歐奈斯汀表示，孫女是一個很認真工作的人，「她在洗車廠任職已經5個月，她很享受她的工作，她告訴我說這是一份很好的工作」，是在清潔機器設備時不慎被捲入。警方表示，北卡州勞工職業安全與健康局已獲知這起事件，並且正在對事件進行調查。

法蘭克斯所任職的洗車廠是當地連鎖企業，在全美擁有275個據點，公司發言人表示，受到這起不幸事件的影響， 韋弗維爾分店暫時關閉，他們會對所有受到打擊與影響的工作團隊與死者家屬提供支持，並致力於提供安全的工作環境。

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