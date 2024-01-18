查爾斯三世、凱特王妃掛病號　英王室大權換「她」掌奪

▲查爾斯三世（右二）和凱特王妃（左三）掛病號，王室專家推測，大權將由安妮公主（左一）掌奪。（翻攝X@RoyalFamily）

圖文／鏡週刊

英國王室17日連續發布兩則聲明，第一則為凱特王妃（Kate Middleton）入院進行腹部手術，第二則是英國查爾斯三世（King Charles III）將於下週入院進行攝護腺肥大手術。外媒推測，隨著二位王室重要成員接連掛病號，未來幾個月，王室大權將換「她」掌奪。

肯辛頓宮17日發聲明表示，42歲的凱特王妃於16日進行腹部手術，聲明指出，手術很成功，她將住院10至14天，之後回家休養，根據醫囑，她要到復活節後才能恢復王室公務。

幾小時後，白金漢宮也發布聲明，查爾斯三世將於下週入院進行攝護腺肥大的手術。聲明指出，國王和每年成千上萬的男性一樣，也需要進行攝護腺肥大治療，他的病況屬良性，為了休養，他也將推遲公開活動。

王室傳記作家安吉拉萊文（Angela Levin）接受英國《GB News》採訪時透露，兩則王室成員掛病號消息在幾小時內發布「並非巧合」。她認為，查爾斯三世是個非常健康的人，會很快恢復。而凱特王妃的手術，會直接影響到威廉王子，他將花更多時間陪伴3個孩子，同時安撫孩子們的情緒。

▲安妮公主（中）是王室中最安定的力量。（翻攝X@RoyalFamily）

主持人問這段時間王室將由誰主掌大權？萊文認為是73歲的安妮公主（Princess Anne），她是王室最安定的力量，值得外界信賴，她樂觀快樂、做事努力有效率，在大家最需要時，她總是在身邊，「所以這讓人鬆一口氣」。

萊文開玩笑說，如果接下來掌奪王室大權的人是哈利王子（Prince Harry），那一定會令人瑟瑟發抖，同理，王后卡蜜拉（Queen Camilla）也是，萊文認為，卡蜜拉還沒準備好承擔起這個責任，因此安妮公主絕對是最佳人選。

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