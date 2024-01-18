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賴清德退流「路更寬」！黃暐瀚曝4位可能閣揆人選　地下院長恐出局

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

▲黃暐瀚認為，賴清德退出新潮流，讓往後的執政之路，以及閣揆的佈局之路「路更寬」。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨籍總統當選人賴清德近日宣布退出黨內新潮流派系，並強調因民主政治就是政黨政治，政黨內次級團體雖有其功能，但是為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，「所以我自即日起離開新潮流」。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，此舉讓賴清德往後的執政之路，以及閣揆的佈局之路「路更寬」，並點名4人很可能就是未來的「閣揆人選」。

針對賴清德「退流」一事，黃暐瀚18日傍晚發文分析，賴清德的這路棋可謂「退流，路更寬」，而所謂的「路」就是他往後的執政之路，以及閣揆的佈局之路。執政方面，這次選舉民進黨年輕選票大幅跌落，粗估恐200萬票流向柯文哲，若賴清德2028還想連任，年輕票的爭取不可忽視，「眼見當下新潮流仇恨值太高，總統退流，讓自己好做事，也不再受攻擊新潮流的火力所傷。」

其次，在閣揆佈局方面，黃暐瀚指出賴清德是民進黨第一位新潮流總統當選人，而綠營講究「派系共治」，總統新潮流，行政院長就不好也派新潮流，這對其他派系來講，叫做「整碗捧去」、「有夠鴨霸」，所以總統退流，讓未來的閣揆空間，一舉拉開。

至於閣揆人選，黃暐瀚表示在去年還沒總統大選的時候，原本外界都認為行政院副院長鄭文燦是實質的「地下院長」，會在新政府520上任後真除，然而後來陸續出現一些「陳年影片」影射與鄭文燦有關，再加上這次桃園立委六席全敗，輔選失利，都讓鄭文燦擔任行政院長的機會，大大降低。

黃暐瀚也分析4位「可能閣揆人選」目前的「各項數據」：

鄭文燦 1967-7-6 （56歲）
經歷：桃園市長 行政院副院長
派系：新潮流
優點：新潮流大阿哥 深受蔡總統信任
缺點：學倫爭議 個人爭議 新潮流「整碗捧走」
戰功：桃園六席立委全掉 輔選失敗

▲黃暐瀚分析賴清德退出新潮流後，未來可能的4位閣揆人選。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

▲黃暐瀚分析未來可能的4位閣揆人選。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚，下同）

林佳龍 1964-2-13（59歲）
經歷：立法委員 台中市長 交通部長 總統府秘書長
派系：正國會
優點：深受賴清德信任 派系共治 黨內和諧
缺點：台中立委掉四席 游錫堃若當立院院長恐有衝突
戰功：總統勝選 目前各組可能人選中歷練最完整

▲黃暐瀚分析賴清德退出新潮流後，未來可能的4位閣揆人選。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

鄭麗君 1969-6-19（54歲）
經歷：立法委員 文化部長
派系：無（親英系 與新系友好）
優點：深受賴清德信任 形象清新
缺點：沒當過直轄市長 歷練不夠
戰功：總統勝選 與賴關係密切

▲黃暐瀚分析賴清德退出新潮流後，未來可能的4位閣揆人選。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

潘孟安 1963-8-15（60歲）
經歷：立法委員 屏東縣長
派系：新潮流
優點：深受賴清德信任
缺點：論文缺失 歷練不夠
戰功：總統勝選 屏東立委全上

▲黃暐瀚分析賴清德退出新潮流後，未來可能的4位閣揆人選。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

黃暐瀚最後總結，若賴清德不退流，林佳龍擔任行政院長的機會原本看來「最高」，但現在賴清德突然退流，新潮流出任閣揆的機率大大增加，如果真的將出現一位「新潮流」的行政院長，未必是鄭文燦，也許是潘孟安。但他也強調，人事佈局只能分析，無法預測，「因為操之在人，全憑賴清德的最後決定。」

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