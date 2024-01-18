賴清德退出新潮流　謝龍介批：自欺欺人！其實是為派系運作

▲國民黨立委當選人謝龍介。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨籍總統當選人賴清德宣布退出黨內新潮流派系，國民黨立委當選人謝龍介18日開轟，賴清德說要退出新潮流，其實就是為了派系運作，緩解一下非新系的焦慮。他指出，民進黨2006年就說要解散派系，2024還在退出派系，根本自欺欺人，「賴清德就算退出新潮流，新潮流仍是最大派系，難道影響不了決策？」

謝龍介今日在臉書發文痛批，賴清德說要退出新潮流實在沒意義，民進黨2006年就說要解散派系，2024還在退出派系，根本自欺欺人。賴清德退出派系，其實欲蓋彌彰就是為了派系運作，想當初前總統陳水扁時代的新潮流，在民進黨內有所謂「老二哲學」的生存發展之道，主張「造王」而不稱王，就是不搶當總統，但是跟總統結盟，搶錢、搶糧、搶地盤。

謝龍介表示，如今的新潮流，錢、糧、地盤都有了，又搶了總統，難免會惹來其他派系的危機感，於是賴清德就做個姿態，退出新潮流，緩解一下非新系的焦慮。但是賴清德身邊都是新潮流，就算退出，難道他就會把前總統府秘書長邱義仁封鎖、退追競選總幹事潘孟安、封鎖立委蔡其昌，再把行政院副院長鄭文燦解除好友，連監察院長陳菊的電話也不接嗎？就算退出新潮流，新潮流仍是最大派系，難道影響不了賴清德決策？