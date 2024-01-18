　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德退出新潮流　謝龍介批：自欺欺人！其實是為派系運作

▲▼台南市議員謝龍介。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委當選人謝龍介。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨籍總統當選人賴清德宣布退出黨內新潮流派系，國民黨立委當選人謝龍介18日開轟，賴清德說要退出新潮流，其實就是為了派系運作，緩解一下非新系的焦慮。他指出，民進黨2006年就說要解散派系，2024還在退出派系，根本自欺欺人，「賴清德就算退出新潮流，新潮流仍是最大派系，難道影響不了決策？」

謝龍介今日在臉書發文痛批，賴清德說要退出新潮流實在沒意義，民進黨2006年就說要解散派系，2024還在退出派系，根本自欺欺人。賴清德退出派系，其實欲蓋彌彰就是為了派系運作，想當初前總統陳水扁時代的新潮流，在民進黨內有所謂「老二哲學」的生存發展之道，主張「造王」而不稱王，就是不搶當總統，但是跟總統結盟，搶錢、搶糧、搶地盤。

謝龍介表示，如今的新潮流，錢、糧、地盤都有了，又搶了總統，難免會惹來其他派系的危機感，於是賴清德就做個姿態，退出新潮流，緩解一下非新系的焦慮。但是賴清德身邊都是新潮流，就算退出，難道他就會把前總統府秘書長邱義仁封鎖、退追競選總幹事潘孟安、封鎖立委蔡其昌，再把行政院副院長鄭文燦解除好友，連監察院長陳菊的電話也不接嗎？就算退出新潮流，新潮流仍是最大派系，難道影響不了賴清德決策？

ET快訊
藍營「韓江配」爭立院龍頭　綠委酸：民眾黨可決定立院是否下午開
撿到香奈兒包私吞　女警認了：一時昏頭
從「關鍵少數」變空氣？　媒體人：立院龍頭這局民眾黨輸了
胡宇威台灣還沒登記！長輩「催生陳庭妮」曝婚宴卡關
快訊／溫泉大亨撒幣收郭董連署書　下載身分證偽造...14人遭
達摩洞連砍7人！他猛砍頭皮、臉頰滿地血　被逮喊「不在場」下場
鄭家純批愛莉莎莎：她不覺得自己有錯　糟蹋選務人員辛勞
「LEXUS LBX休旅」試駕！3缸油電不抖、好開省油

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆避免校園霸凌暴力事件　謝國樑：將啟動長期輔導機制

從「關鍵少數」變空氣？　媒體人：立院龍頭這局民眾黨輸了

藍營「韓江配」爭立院龍頭　綠委酸：民眾黨可決定立院是否下午開會

柯文哲21日起「阿北森友會」謝票開跑　記得帶環保杯「敬你一杯」

賴清德退出新潮流　謝龍介批：自欺欺人！其實是為派系運作

找江啟臣選立院正副院長　他分析韓國瑜5考量：有其脈絡可循

立院龍頭再叫牌！民進黨堅持「游昌配」　尊重國民黨提「韓江配」

韓邀請競選立院龍頭！江啟臣：若民眾黨推出副手人選，我可以退出

立法院長選舉成「藍白合2.0」　媒體人讚韓國瑜：真的挺有料的

立院龍頭之爭！民眾黨不甩韓國瑜　喊：不會私下利益交換

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

機車電池被寫「會斷電」　騎士下秒見它跳出：超衰！

基隆避免校園霸凌暴力事件　謝國樑：將啟動長期輔導機制

從「關鍵少數」變空氣？　媒體人：立院龍頭這局民眾黨輸了

藍營「韓江配」爭立院龍頭　綠委酸：民眾黨可決定立院是否下午開會

柯文哲21日起「阿北森友會」謝票開跑　記得帶環保杯「敬你一杯」

賴清德退出新潮流　謝龍介批：自欺欺人！其實是為派系運作

找江啟臣選立院正副院長　他分析韓國瑜5考量：有其脈絡可循

立院龍頭再叫牌！民進黨堅持「游昌配」　尊重國民黨提「韓江配」

韓邀請競選立院龍頭！江啟臣：若民眾黨推出副手人選，我可以退出

立法院長選舉成「藍白合2.0」　媒體人讚韓國瑜：真的挺有料的

立院龍頭之爭！民眾黨不甩韓國瑜　喊：不會私下利益交換

趙春山／選後中共對台射出的「三支箭」

潘政琮回饋基層挖掘幼苗　將美國青少年協會賽事帶到台灣

楊紫《沉香》片酬被爆超過4.4億「犯了限薪令」！　網喊話官方出手查

神秘客指定江宏傑服務！　猛撩「訂製我們的未來」女方身份曝光

砍死單戀對象雙親！日本19歲男殺人縱火　少年法首例死刑

跟台鋼簽自培合約　張奕把握二軍實戰：把價值拉起來

新北正妹女警校園宣導性平　提醒視訊對話「別拍身體私密部位」

短耳鴞觸金門機場防鳥網受傷！治療21天恢復了　野放重返大自然

廚房沒洗手乳？圖方便「1動作」母湯　食藥署：易引發皮膚炎

北市女警見香奈兒包昏了頭　「虛報」撿到信用卡...其他全私吞

細肩帶妹超派！嗆男友「被恁北抓到了」　爆氣拿球棒砸車真相曝

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜要拚立法院長！　搭檔找來江啟臣

立院龍頭之爭！民眾黨不甩韓國瑜　喊：不會私下利益交換

立院龍頭再叫牌！民進黨堅持「游昌配」　尊重國民黨提「韓江配」

新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

2024桃園立委大獲全勝　地方喻他是「桃園王」

投票結果4怪異點！彰化這里「民進黨0票、國民黨1票」

20年不敗女神落馬！蘇治芬爆：有人用3000元買3票

柯文哲領1.1億補助款用途曝光！　政黨營運、走訪地方、公益使用

曝柯建銘、黃國昌「新仇舊恨」　黃暐瀚：鐵了心斷絕與民眾黨合作

年輕人投柯有助2028？郭正亮曝困境

寧夏夜市比科目三惹議　蔣萬安：要對自己文化有信心

即／與韓國瑜搭檔爭立法龍頭　江啟臣回應了

立法院長選舉成「藍白合2.0」　媒體人讚韓國瑜：真的挺有料的

柯文哲敗選歸因「投票率低」　媒體人轟：有夠蠢！洗腦哄騙支持者

更多熱門

相關新聞

賴清德退出新潮流就不是新潮流？

賴清德退出新潮流就不是新潮流？

2024大選剛落幕，新潮流辦公室昨天發出聲明：和總統當選人賴清德討論之後，我們一致同意，總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任；在黨內更是團結的象徵。基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。」

喊話賴清德「以民為天、國家第一」　侯友宜：不要顏色團結台灣

喊話賴清德「以民為天、國家第一」　侯友宜：不要顏色團結台灣

賴清德退新潮流！　趙少康：弱勢總統還有什麼派系？

賴清德退新潮流！　趙少康：弱勢總統還有什麼派系？

2028大選藍營有誰？郭正亮曝她最適合

2028大選藍營有誰？郭正亮曝她最適合

藍委批：賴清德退出新潮流僅象徵意義

藍委批：賴清德退出新潮流僅象徵意義

關鍵字：

謝龍介新潮流賴清德

讀者迴響

熱門新聞

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

台直播主取消尾牙「改發1人1萬現金」！網搶應徵

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

即／30歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

科技公司裁員　她才剛買房超錯愕

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

獨／「北海道女婿」出事了　賣合利他命遭罰12萬

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

快訊／韓國瑜要拚立法院長！　搭檔找來江啟臣

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

綠帽夫掛「小王勾引我老婆」布條！網見人妻本尊驚嘆

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面