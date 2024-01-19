中選會：5縣市部分開票所政黨票數誤植　已更正不影響席次

▲2024總統大選5縣市部分投票所票數已修正。（示意圖／記者屠惠剛攝，下同）



文／中央社

中選會18日表示，台北市、桃園市、高雄市、彰化縣、嘉義縣都有投票所政黨票開票數字誤植，經要求地方選委會與投票所主任管理員、主任監察員確認後已更正，並不影響政黨席次分配。

中選會18日透過新聞稿表示，台北市內湖區774投票所、桃園市桃園區894投票所、高雄市路竹區356及前鎮區1813投票所，以及彰化縣彰化市291投票所的政黨票開票數字誤植，目前已經請各該直轄市、縣市選委會請前述投票所主任管理員及主任監察員確認，並簽具切結書進行更正。

至於錯誤內容，中選會說明，彰化市291投票所投開票報告表是副本填寫正確、正本誤植；北市內湖區774投票所、桃園市桃園區894投票所、高雄市路竹區356投票所及前鎮區1813投票所，則是投開票報告表誤植；嘉義縣新港鄉343投票所也誤植政黨票，都已更正。

中選會指出，更正作業程序是由各該鄉鎮市區選務作業中心函送各該直轄市、縣市選舉委員會後，再轉請中選會更正統計報表，更正結果並不會影響政黨席次分配，並將於明天提交中央選舉委員會第598次委員會議予以審定。

不分區立委34席依照政黨票得票率分配席次，根據中選會13日的網站資料，民進黨獲498萬1060票、得票率36.16%；國民黨獲476萬4293票、得票率34.58%；台灣民眾黨304萬334票、得票率22.07%。國民黨與民進黨各拿下13席不分區、台灣民眾黨獲8席。