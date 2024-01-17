以訟止謗！選後作票傳聞不斷　中選會提告：請勿再散佈作票謠言

▲2024年大選落幕，但做票質疑聲浪不斷，中選會今提告盼以訟止謗。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統立委選舉投票結束，但網路上仍不斷有散佈選務作票之諸多不實影音或不實訊息，更誣指中選會作票或是刻意汙衊選務人員，進而造成社會對立與紛擾，為此，已將選務造謠案件移送檢警司法機關查辦究責。中選會強調，此類情事均有民眾提出檢舉，請民眾勿再散佈選務作票之謠言，以免傷害我們得來不易的民主果實。

中選會表示，該會日前於1月15日召開記者會後，已將民眾所提供之相關事證與該會所掌握之事證予以彙整，並於17日行文至台灣高等檢察署、內政部警政署刑事警察局與法務部調查局等檢警司法機關，轉由各該權責機關依法查辦。

中選會說明，此次選舉已經落幕，全國各地投開票所皆有不同政黨推薦之監察人員在場監督，且開票時亦有公眾監督，縱令有極少數個案之投開票所選務人員未依選務規定作業，也不可能有網路造謠所指之違法作票情事；若民眾發現仍有選務造謠者之相關事證，亦可交由檢警司法機關併予究責。

最後，中選會再次提醒民眾，捏造及散佈、傳遞不實訊息者，是要負起法律責任的；也請國人一起抵制選務造謠，共同捍衛中華民國台灣的民主。