細看投票結果　他揪4怪異點！彰化這里「民進黨0票、國民黨1票」

▲李嘉濠認為選票資料有誤。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

2024總統大選落幕，民眾黨基隆市黨部執行長李嘉濠就指出，根據中選會的紀錄，發現5個令人疑惑的地方，多個投票所票數異常，像是高雄市路竹區356投票所，柯文哲獲得165票，但民眾黨政黨票卻是0票；另外，桃園市桃園區894投票所，民進黨政黨票僅獲得2票，但賴清德的總統票數卻有469票。

有網友在PTT發文，轉發李嘉濠的臉書貼文，中選會官網公布的投票結果，發現多個投票所票數異常，他列出5個投票所，「彰化市南瑤里291投票所，住了一堆統促黨？」該地區政黨票第一名為時代力量，284票；第二名為中華統一促進黨，282票；民進黨0票；國民黨1票。

▲民進黨獲得0票，國民黨獲得1票。（圖／翻攝自李嘉濠FB）

高雄市路竹區社南里第356投票所，民眾黨0票，但司法改革黨拿了139票，為該區得票數第三名，「司法改革黨瞬間變成第三大黨？」而該地區柯文哲總統得票數為165票。

桃園市桃園區南埔里第894投票所，中華統一促進黨獲得414票，得票數第一名，民進黨拿到2票，但該地區賴清德總統得票數為469票，李嘉濠驚呼「表示統促黨的支持者都投賴？」

▲民進黨僅獲得2票。（圖／翻攝自李嘉濠FB）



台北市內湖區五分里，第774投票所，中華統一促進黨拿到310票，位居第二名，民進黨則拿到2票，不過該投票所賴清德總統得票數為360票，排名第一名。

消息曝光，掀起網友討論，「這的確很扯，怎麼可能有0票的」、「當地居民比較叛逆吧」、「是真的有點詭異啦」、「登記錯誤也有可能」、「藍綠一定會有票啦，怎麼可能沒有」、「這幾個里的投票結果不像是住在台灣」、「這數字真的很異常」、「不可能民進黨0票啦」。不過也有網友抱持保留態度，「這個是能說明什麼，不用含沙射影」。

▼民進黨獲得2票。（圖／翻攝自中選會官網）

