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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1前提喊話「質疑作票是人民言論自由」　陳沂302字解析

記者黃翊婷／綜合報導

2024大選結束，網路上卻出現不少質疑作票的影片，掀起各界議論，中選會提醒，捏造及散布、傳遞不實訊息者，要負起法律責任。對此，網紅陳沂表示，雖然她不認為有作票，但某族群要這麼認為也沒錯，如果是在沒有惡意變造影片造謠的前提下，拍攝影片質疑是否作票，是人民的言論自由，中選會卻大動作提告，「我們選了一個會告人的政府，真棒。」

▲▼網紅陳沂挨告詐欺出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳沂認為，在沒有惡意變造影片造謠的前提下，拍攝影片質疑是否作票，是人民的言論自由。（資料照／記者劉昌松攝）

陳沂17日晚間在臉書發文表示，她看過網路質疑作票的影片，覺得只是有些選務人員便宜行事，出現程序瑕疵，不認為有做票，畢竟現在幾乎人人都有手機，隨時都能拍攝過程，作票並不容易，但是某些族群要堅持認為「有作票」，那也完全沒有錯。

陳沂提到，每個人都可以發表自己的立場和主張，也應該受到尊重，而且選務本來就該受到全民監督，「今天如果不是惡意變造影片造謠，單純拍攝影片質疑作票，是人民的言論自由」，中選會卻大動作提告，難道是要讓人民心生畏懼、箝制言論自由，「我們選了一個會告人的政府，真棒。」

網紅陳沂評論作票爭議。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂臉書發文全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

對於網路上的作票爭議，中選會表示，1月15日召開記者會後，已將民眾所提供的相關事證與該會所掌握的事證予以彙整，並於17日行文至台灣高等檢察署、內政部警政署刑事警察局與法務部調查局等檢警司法機關，轉由各該權責機關依法查辦。

中選會提醒，選舉已經落幕，全國各地投開票所皆有不同政黨推薦的監察人員在場監督，且開票時也有公眾監督，縱令有極少數個案的投開票所選務人員未依選務規定作業，也不可能有網路造謠所指的違法作票情事；若民眾發現仍有選務造謠者的相關事證，也可交由檢警司法機關併予究責，捏造及散布、傳遞不實訊息者，是要負起法律責任的。

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