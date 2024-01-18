華航「素食餐」烏龍爆料延燒！空服員要求網紅道歉　員工集體喊告　

▲網紅烏龍爆料華航素食餐送餐差別待遇引爭議。（資料照／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

華航「素食餐」烏龍爆料延燒，今天先有一名苦主空服員發文還原幫未訂餐旅客張羅素食食物經過，直呼結果令人心寒，稍早傳出另名「挑戰飢餓30」將自己素食餐讓給未訂餐中國籍女乘客的空服員也現身，發文指氣到凌晨4點睡不著，要求爆料網紅向她和盡心盡力準備素食的空服員們道歉；華航不少空服員集體喊話公司希望由法務提告。

昨（17日）一名網紅在臉書發文，指控華航空姐接獲老外反應沒拿到素食餐，請老外稍等、她去想辦法，另一位空姐接獲中國籍阿姨反應同樣狀況，卻只讓阿姨多吃一塊麵包，認為是差別待遇。不過事後遭證實，中國籍女乘客因旅行社訂位問題，並未成功預訂素食餐，而是華航空服員想辦法找素食餐點、甚至讓出自己的素食餐給旅客，華航也澄清，該航班在系統未顯示特別餐預訂的兩位旅客，空服員以有限資源運用，盡力滿足旅客，並無差別待遇。

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遭誣指差別待遇的當班苦主空服員發文還原事發經過，指網路世界很可怕，每個人都用自己的角度在看世界，當班組員受到這種無證據的指控只能摸摸鼻子自認倒霉，空服員挑戰飢餓30奉獻自己的餐點給客人，只能吃客人剩下，忙了一天下了班發現換來的是這種結果，真令人心寒。

另一名「挑戰飢餓30」奉獻自己的餐點給中國籍女旅客的空服員在內部社群發文也外流，指當時座前方的外籍旅客沒訂到素食餐，她和同事協助找素食餐點，隨後發現同事正與後方女乘客也沒訂到素食餐，客人說她不用餐，但組員擔心客人飛那麼久肚子餓，因此先提供沙拉、水果和兩顆麵包，並告知會再找找其他素食食物，客人也同意。

▲華航素食餐烏龍爆料延燒，不滿公司聲譽受損，空服員集體喊話法務提告，圖非當事人。（資料圖／記者李姿慧攝）

該空服員說，之後爆料事主詢問她：「可以麻煩您解釋一下為什麼一樣是訂素食餐，前面一排老外有餐點，而我旁邊的太太卻沒餐點？是不是有什麼差別待遇呢？」她解釋：「先生，別誤會，我們沒有差別待遇，因為今天素食餐點真的不夠，我自己的餐點也都讓出來了，已經在想其他東西了」、「真的沒有差別待遇，別誤會」。她想著，其他旅客也在等飲料，所以沒多琢磨解釋。

貢獻出自己餐點的空服員表示，後續執勤回程航班一落地，才換好鞋，就聽到後面說出大事了的，手機打開，訊息像雪片般飛來那麼多，然後一直到凌晨4點，她還氣到睡不著，覺得到底哪裡差別待遇、崇洋媚外和歧視？因為她想著其他旅客送飲料，沒先向正義大神解釋，讓他不爽了，下次一定讓其他旅客先等著，解釋完再繼續送飲料，不然會被扣上罪名。

空服員最後說，從頭到尾都不是爆料網紅寫的那樣，他把自己塑造成正義哥，因為有他的正義，所以阿姨才有商務艙沙拉及水果，他怎麼沒寫同事跟阿姨說的那些話呢？放了火還不打算收拾，直接關閉留言，正義魔人態度在哪裡，請向她和他同事以及盡心盡力準備素食給旅客的座艙長一個道歉！

▲網友發文爆料華航差別對待，遭澄清是旅行社未成功訂餐。（圖／翻攝臉書）

該起事件也在華航內部發酵，引起華航空服員群起不滿，有其他空服員在內部社群發文表示，希望並支持公司法務提告提告此次「素食歧視事件」的黃先生，以維護公司形象，以及樹立對於不良 Youtuber 網路信口雌河，濫用言論自由的警惕效果！這次事件已經造成華航的商譽嚴重受損，更影響了今後所有的茹素旅客，因忘記或因旅行社作業疏失，而導致在機上無法享用餐點。誰又會關心那航班的座艙長及當事者組員們被酸民無情的筆誅踐踏、指責與誤會。該起喊話提告發文也引起華航空服員群起聲援喊支持。

對此，華航則表示，針對素食餐事件，華航將不會再回應。



將素食餐讓給中國籍旅客空服員發文全文：

我想大家都已坐等開戲棚一整天了吧。

冷靜了一天，也處理好小孩的屁事，終於有時間讓我來跟大家說個我昨晚夢到的故事，因為太真實太有臨場感 ，我記得非常清楚，一直到凌晨四點，我還久久不能入睡。

餐點送到31k老外時，我正在做前面一排的飲料，看到送餐同事在跟老外說話，拿了登機證，其實很習以為常，就是旅客說有訂特別餐，我們就會請他拿登機證來做核對。做到一半時，同事說客人說訂素食，但沒訂到，客人接受素泡麵。

我回廚房要確認速食泡麵還有沒有，座艙長剛好就在廚房，跟他說明後，他說他來處理，所以我回去繼續送飲料。於是做到31排飲料時，我又看到同事在核對32k的登機證，也講了一陣子，我看到同事拿著tray盤上的沙拉水果，再加兩顆麵包先遞給了32k ，車子剛好也都沒餐了，所以我們回廚房換另外一台車，途中我問怎麼了嗎？組員說32k也沒訂到素，但客人說沒關係，他不用餐了，但組員怕客人飛那麼久肚子一定會餓，所以還是跟客人說那先給tray盤上的沙拉及水果和兩顆麵包，待會再看看有沒有其他的東西給客人吃，客人也說好。

回到廚房，座艙長說，他準備好素食餐了，請我們送過去。(備註一下，素食餐是我的，認識我的人都知道 我不吃肉 所以我訂素食，而我也理解客人忘記訂餐的煩惱，所以不管是為了客人，或是為了工作上方便，只要有需要我的餐，我一定會說沒問題，請拿！)

同時座艙長也告知泡麵也沒有了，我們也跟座艙長說，32k也沒訂到素，我們看看有沒有其他替代束西可以給她吃，座艙長說沒問題。換了車，我們繼續送餐。座艙長幫我們準備，總要給我們時間去生出東西來吧！！！

同事將31k老外餐點送到後，我也繼續問飲料，這時我的飲料問到了32排，發現原po事主32j沒用餐，我還詢問他一次，請問用餐嗎？他搖頭，我說請問喝點飲料嗎？他也搖頭，通常什麼都不要的旅客，我也想說應該也會渴吧？我還是再問一次要不要喝水呢？他還是搖頭（這是我第一次跟 32j互動到以及對話！！)

好吧，所以我也沒再繼續追問了，再問下去就是我打擾乘客。

我繼續往下一排詢問飲料….才做到一半，32j點點我，然後把手機遞給我看，裡面內容是：可以麻煩您解釋一下為什麼一樣是訂素食餐，前面一排老外有餐點，而我旁邊的太太卻沒餐點？是不是有什麼差別待遇呢？

我向他解釋：先生，別誤會，我們沒有差別待遇，因為今天素食餐點真的不夠，我自己的餐點也都讓出來了。已經在想其他東西了。32j只給我一個臉色說：我只是希望你們不要有差別待遇。我也再次跟他強調：真的沒有差別待遇，別誤會。

而我也想著，其他旅客也在等我的飲料，所以沒多琢磨在解釋這塊…。送完飲料及餐點，車子拉回廚房，經理也準備好商務艙沙拉及水果，要我們再去詢問客人要不要吃…因為真的沒資源了，我的餐讓出去了，兩碗泡麵也出去了⋯。於是我過去跟阿姨說，我們有準備水果及沙拉請阿姨吃，阿姨從頭到尾都很客氣，他也只拿了沙拉，他說這樣就好了。於是我再次向32j解釋，我們沒有差別待遇啦…真的別誤會。

32j也只是無表情的點點頭沒再多說什麼話，我也回報座艙長此事，我以為就這樣結束了。

抵達北京，燦笑對每個旅客說再見旅途愉快，我看到阿姨，向我說再見，我也是微笑說旅途愉快，32i也面帶笑容離開。繼續回程518一落地，才換好鞋，就聽到後面說出大事了的，是…真的出大事了。手機打開，訊息像雪片般飛來那麼多，然後然後然後我就醒了，一直到凌晨4點，還氣到睡不著，覺得到底哪裡差別待遇崇洋媚外和歧視？？？

因為我想著其他旅客的飲料，沒先向正義大神解釋，讓他不爽了…我下次一定一定讓其他旅客先等著！！解釋完再繼續送飲料…，不然我會被扣上差別待遇崇洋媚外和歧視的罪名欸！實在擔當不起。

從頭到尾都不是 32j寫的那樣，他把自己塑造成正義哥，因為有他的正義，所以阿姨才有商務艙沙拉及水果，他怎麼沒寫我同事跟阿姨說的那些話呢？放了火還不打算收拾，直接關閉留言，正義魔人態度在哪裡！！！！請向我和我同事以及盡心盡力準備素食給旅客的座艙長一個道歉 ！！