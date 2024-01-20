神隱4天道歉了！網紅亂爆「華航素食餐」認錯：你們不該受這樣傷害

▲爆料網友16日發文指控華航對中國籍旅客差別對待，遭澄清是旅行社未成功幫訂素食餐。（圖／翻攝臉書）

記者李姿慧／台北報導

華航「素食餐」烏龍爆料網友神隱4天後現身了，今(20日)在臉書上發文，向「挑戰飢餓30」、捐出自己素食餐給未成功訂餐中國籍旅客的空服員致意，並向空服員們道歉：「你們不該受這樣傷害」，也對因為情緒使用不雅語言「噁心」、「拒搭」等，坦言自己很不成熟，該深刻檢討。

16日一名網友在臉書發文，指控華航空姐接獲老外反應沒拿到素食餐，請老外稍等、她去想辦法，另一位空姐接獲中國籍阿姨反應同樣狀況，卻只讓阿姨多吃一塊麵包，認為是差別待遇。

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不過事後遭證實，中國籍女乘客因旅行社訂位問題，並未成功預訂素食餐，而是華航空服員想辦法找素食餐點、甚至讓出自己的素食餐給旅客，華航也澄清，該航班在系統未顯示特別餐預訂的兩位旅客，空服員以有限資源運用，盡力滿足旅客，並無差別待遇。

一名苦主空服員事後發文還原幫未訂餐旅客張羅素食食物經過，直呼結果令人心寒。另名「挑戰飢餓30」將自己素食餐讓給未訂餐中國籍女乘客的空服員也現身了，發文指氣到凌晨4點睡不著，要求爆料網紅向她和盡心盡力準備素食的空服員們道歉，華航空服員也集體喊話公司法務提告。

▲「華航素食餐」烏龍爆料，網紅道歉了。（圖／翻攝臉書）

該名烏龍爆料網友在關閉臉書、IG 4天後，今天也現身了，在臉書發文道歉，該網友指出，他當下有許多情緒，因此有使用了一些不雅的語言，例如「噁心」「拒搭」，這部份很不成熟，也該深刻檢討。

網友強調，他自己是個喜歡旅行的人，也有許多空服員的朋友，深知空服工作的不易與重要性，在這次的事件中可能無意間引發了許多空服員的反彈與不舒服，無論任何理由，都在此鄭重向你們道歉，你們不應該受到這樣的傷害，對不起。

爆料網友道歉全文：

大家好，抱歉這兩天因為工作繁忙，且事件受到的關注有些始料未及，所以暫時先關閉了Facebook版面沉澱一下心情。在過去的幾天中，我看到了華航的回應、以及空服員的現身說法，以及大量的新聞媒體報導，以下是我的澄清、回應與道歉：

一、我不是網紅。不知道從哪邊開始，將「為了流量搏眼球的網紅」頭銜送給我後，議題的討論開始失焦。我就是個純粹多事的路人，你可以說我是正義魔人，但網紅我真是擔當不起。

二、從頭到尾我都沒有使用「歧視」這字眼，我希望討論的是面對不同乘客的「差別待遇/對待」問題，無論他們的會員卡等級、種族、性別、年齡、國籍等。

三、為什麼我會感受到強烈的「差別待遇」，我想還原一下我看到的所有事件發生順序：

A. 空服員發普通餐過程中，我右前方的白人男性乘客用中文反應了他訂的是素食餐，空服員A看了他的票之後，請他稍等。

B. 發餐到我這排，我說我不用用餐，旁邊的中國阿姨反應她訂的是素食餐，空服員B看了她的票之後，說她沒有訂到，只能給普通餐，裡面兩個小菜是素的，再多給她一個麵包要不要。阿姨接受。補充一點：空服員B有跟阿姨說如果待會普通餐有多，會再送小菜過來。此時我是有點疑問的，因為我沒有用餐，理論上可以直接給阿姨我的份，但我沒想太多就沒出聲。

C. 過了一下子，我看到空服員A拿著一整盤看似是整份商務素食餐盤給到白人男性乘客。

D. 我在手機上打下「為什麼兩人都沒訂到素食餐卻拿到的東西不一樣」秀給空服員A看， 她反應沒有差別待遇，她自己的餐都捐出來了。

E. 阿姨用餐過程中，座艙長前來關心，請阿姨出示機票，然後跟阿姨有「旅行社出錯」的對話，下次請阿姨回台灣前要再跟華航確認餐食比較保險等。

F. 阿姨用完餐一陣子，空服員B拿著商務餐盤感的通心粉沙拉與水果出現，推到阿姨面前問阿姨需不需要，阿姨拿了通心粉沙拉。然後空服員B再次強調了跟座艙長一樣的「旅行社出錯」對話後離開。

從以上的順序，白人男性乘客的處理是 A->C，中國阿姨的處理是B->F，因為我在旁的主觀感受到的面對同樣問題第一時間的處理積極度、態度、速度、獲得的餐食內容、二次確認票務是否有訂到特別餐等動作，都有明顯的不一樣，才有前幾天的「差別待遇」發文。希望這樣的說明清楚說明我的起心動念，而非某些媒體說的「莫名捏造」。以上經由我自己視角的事件還原，這樣算不算「差別待遇」，每個人心中都有一把尺，我就不評論什麼了。

四、我的反省如下 :

1. 因為知識盲區，我確實不知道給到兩位客人的餐是來自商務艙或是組員餐。所以不知道這背後可能引發的問題例如「饑餓30」，在此向捐出餐食的空服員致意。

2. 在事件過程中，其實我在機上應該直接向空服反應幫阿姨多要餐、或指出當下的態度差異問題，而不是事後網上發文與接受採訪，這引起了很多不必要的爭議與討論，並浪費了寶貴的公共新聞空間。

3. 第1篇發文時，當下有許多情緒，因此有使用了一些不雅的語言，例如「噁心」「拒搭」，這部份很不成熟，我也該深刻檢討。

最後，我想強調一下，我自己是個喜歡旅行的人，也有許多空服員的朋友，深知空服工作的不易與重要性，在這次的事件中可能無意間引發了許多空服員的反彈與不舒服，無論任何理由，我都在此鄭重向你們道歉，你們不應該受到這樣的傷害，對不起。

另外，也有小部分網友主動的去騷擾我的親朋好友甚至是之前合作過的公司與機關，也有人大量的在散布我的個人資訊。我已委請律師開始搜證，有觸法的部份我也會採取相應的法律途徑自我保護。在此也跟有被騷擾到的所有人在此深深致歉，你們不應該因為我被波及，對不起。

以上，這次真的是最後一次發文了，我也不期待華航方面有任何回應，希望透過本次的事件我們所有人都有獲得一些寶貴的經驗與學習。祝願每人都能被溫柔對待。

真的不是網紅的黃先生 敬上 20240120