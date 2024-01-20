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華航素食餐「爆料網紅」小粉專被挖！　3年貼文自打臉

▲網友發文爆料華航差別對待，遭澄清是旅行社未成功訂餐。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

華航「素食餐」烏龍爆料延燒，一名自稱「挑戰飢餓30」、將自己素食餐讓給未訂餐中國籍女乘客的空服員現身發文，指氣到凌晨4點睡不著，爆料網紅緊急關閉社群神隱，不過卻被網友挖出他一個僅有200粉絲的粉專，還挖出過去自打臉的貼文。

17日一名網紅在臉書發文，指控華航空姐接獲老外反應沒拿到素食餐，請老外稍等、她去想辦法，另一位空姐接獲中國籍阿姨反應同樣狀況，卻只讓阿姨多吃一塊麵包，認為是差別待遇。這位網紅甚至還在IG限動發文「要寄客訴信到華航」。

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▲爆料網紅揚言要寄客訴信到華航。（圖／翻攝IG）

不過事件遭華航打臉後風向逆轉，還有讓餐給中國女乘客的空服員發聲表示「氣到凌晨4點睡不著」，要求爆料網紅出面道歉，然而至今爆料網紅仍關閉臉書、IG。

▲▼華航素食餐爆料網紅。（圖／翻攝臉書）

▲網友挖出「華航素食餐爆料網紅」的小粉專過去貼文。（圖／翻攝臉書）

但有網友挖出該網紅另一個僅有200多人粉絲的粉專，爆料網紅自稱是企業講師，在2020年時曾經貼出一篇發文「有些事情是你親眼所見，但它未必是你想像的那樣，因為你沒有看到事情的全部面貌。」、「＃時時刻刻提醒自己小心自己所深信不已的眼見為憑」、「＃有時我們自以為的思考其實也只是在加深自己既有的偏見罷了。」

▲▼華航素食餐爆料網紅。（圖／翻攝臉書）

▲網友洗版酸爆料網紅自打臉。（圖／翻攝臉書）

這篇貼文被挖出後也引來網友洗版「看來你忘了提醒自己」、「標準的會說不會做 為搏眼球可以隨便亂講話污衊人」、「時時刻刻提醒自己不要再搭華航了！說到做到喔！」

 
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