華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著　爆料網紅神隱

▲網友發文爆料華航差別對待，遭澄清是旅行社未成功訂餐。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

華航「素食餐」烏龍爆料延燒，現在又有一名「挑戰飢餓30」、將自己素食餐讓給未訂餐中國籍女乘客的空服員也現身，發文指氣到凌晨4點睡不著，要求爆料網紅道歉。不過爆料網紅疑似因為風向反轉，緊急關閉臉書、IG。

17日一名網紅在臉書發文，指控華航空姐接獲老外反應沒拿到素食餐，請老外稍等、她去想辦法，另一位空姐接獲中國籍阿姨反應同樣狀況，卻只讓阿姨多吃一塊麵包，認為是差別待遇。這位網紅甚至還在IG限動發文「要寄客訴信到華航」。

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▲爆料網紅揚言要寄客訴信到華航。（圖／翻攝IG）

不過事件遭華航打臉後風向逆轉，一名「挑戰飢餓30」奉獻自己的餐點給中國籍女旅客的空服員在內部社群發文也外流，指當時座前方的外籍旅客沒訂到素食餐，她和同事協助找素食餐點，隨後發現同事正與後方女乘客也沒訂到素食餐，客人說她不用餐，但組員擔心客人飛那麼久肚子餓，因此先提供沙拉、水果和兩顆麵包，並告知會再找找其他素食食物，客人也同意。

貢獻出自己餐點的空服員表示，後續執勤回程航班一落地，才換好鞋，就聽到後面說出大事了的，手機打開，訊息像雪片般飛來那麼多，然後一直到凌晨4點，她還氣到睡不著。該空服員抱怨爆料網紅「放了火還不打算收拾，直接關閉留言，正義魔人態度在哪裡，請向她和他同事以及盡心盡力準備素食給旅客的座艙長一個道歉！」

目前爆料網紅似乎沒有道歉打算，已經關閉臉書及IG。而華航表示，不再回應素食餐事件。