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突PO德德影片「濕髮很帥氣」　黃瓊慧急刪除道歉！鄭運鵬高EQ回應

▲▼鄭運鵬兒子爆紅。（圖／翻攝自臉書／鄭運鵬） 

▲鄭運鵬兒子爆紅。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨立委鄭運鵬的兒子「德德」因長相清秀、帥氣，吸引大票網友注意，兩人也在Threads上變成新一代「流量密碼」。稍早民進黨桃園市議員黃瓊慧（qn）就貼出一段德德的影片，直呼「笑德很靦腆！」不過沒多久後，她就緊急刪除影片並道歉，因為她發布前並未提前告知父子倆。

德德爆紅後，鄭運鵬曾透過IG表示，「每次跟孩子的同台曝光，均經過他們本人同意，希望大家尊重他們隱私，不要擅自公布他們的個人資訊，例如姓名、學校班級、私人帳號等。」

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縱使鄭運鵬和德德在Threads已成了流量密碼，多數人仍僅「提及」德德暱稱，或是點名鄭運鵬，不會直接貼出德德的照片或影片。然而黃瓊慧（qn）卻在Threads和臉書上，貼出德德過去幫忙辦活動的影片，寫道「去年8月幫忙月月鳥辦活動的德德，濕髮造型也是很帥氣。」並補充影片是在手機內意外發現的，「笑德很靦腆」。

鄭運鵬的助理韓璟沒多久後，忽然在Threads和臉書上也發文，強調鄭運鵬找德德車掃，絕對不是為了吸票，一家人在選前拜票，除了是德德想幫忙爸爸的心意，也是一家人想互相陪伴彼此，僅此而已，至於德德爆紅則是始料未及。

話鋒一轉，韓璟說只有充滿算計的人，才會覺得別人都在算計，「某人」選前罵鄭運鵬消費兒子，但發現父子倆在Threads爆紅，就發布德德影片蹭，且發布前未經過德德和家長同意，祝所有雙面人「自業自得」。不過，韓璟在文中並未直接說「某人」是誰。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads／qn_taiwan）

▲黃瓊慧移除影片並道歉。（圖／翻攝自Threads／qn_taiwan）

而稍早，黃瓊慧就在Threads和臉書發布「道歉啟事」，她很抱歉沒有告知鄭運鵬就發布德德的活動影片，事後已向委員告知並表達歉意，請有轉發的朋友刪除影片，以避免造成當事人困擾。她也承諾，之後對於這類事情，會更謹慎判斷，「真的深深感到抱歉」。

對此，鄭運鵬則在Threads回應，「也謝謝qn體諒」。

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