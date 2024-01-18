　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院長選舉成「藍白合2.0」　媒體人讚韓國瑜：真的挺有料的

▲▼江啟臣與韓國瑜。（圖／攝自韓國瑜fb）

▲江啟臣與韓國瑜。（圖／攝自韓國瑜臉書）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨不分區立委韓國瑜18日表態有意爭取立法院長大位，並公布搭檔副院長人選為江啟臣，媒體人羅友志指出，這其實就是「藍白合2.0」，韓國瑜選江啟臣除了交情外，跟他合起來也算是「中南派」，而且接下來台中市長接班問題，江啟臣需要一個極大的舞台，對台中市長盧秀燕的佈局來說，又多了一份助力，他大讚「看來韓國瑜幫國民黨越過濁水溪的盤算，真的挺有料的。」

羅友志今日在臉書發文表示，韓國瑜實在聰明，立院龍頭其實就是「藍白合2.0」，這次看誰更靈活，也更有談判技巧。就像「誤差範圍算我輸」，還有民眾黨8席立委打出的「四考題」，都是小黨想維持尊嚴，不想被邊緣化、看不起的必要手段，韓國瑜當然知道這盤棋怎麼下，「如果你先談，我虛位以待，你先擺陣仗，我就告訴你，我有江啟臣。」

羅友志分析，韓國瑜選江啟臣除了交情外，跟他合起來也算是「中南派」，不沾天龍國貴族勢力，雖然北部也沒什麼夠格的資深立委就是了，而且接下來台中市長接班問題，江啟臣需要一個極大的舞台，民進黨的副院長在台中，國民黨的難道不重視台中嗎？對盧秀燕的佈局來說，又多了一份助力，雲林、台中、高雄這樣的中南元素，看來韓國瑜幫國民黨越過濁水溪的盤算，真的挺有料的。

ET快訊
藍營「韓江配」爭立院龍頭　綠委酸：民眾黨可決定立院是否下午開
撿到香奈兒包私吞　女警認了：一時昏頭
從「關鍵少數」變空氣？　媒體人：立院龍頭這局民眾黨輸了
胡宇威台灣還沒登記！長輩「催生陳庭妮」曝婚宴卡關
快訊／溫泉大亨撒幣收郭董連署書　下載身分證偽造...14人遭
達摩洞連砍7人！他猛砍頭皮、臉頰滿地血　被逮喊「不在場」下場
鄭家純批愛莉莎莎：她不覺得自己有錯　糟蹋選務人員辛勞
「LEXUS LBX休旅」試駕！3缸油電不抖、好開省油

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆避免校園霸凌暴力事件　謝國樑：將啟動長期輔導機制

從「關鍵少數」變空氣？　媒體人：立院龍頭這局民眾黨輸了

藍營「韓江配」爭立院龍頭　綠委酸：民眾黨可決定立院是否下午開會

柯文哲21日起「阿北森友會」謝票開跑　記得帶環保杯「敬你一杯」

賴清德退出新潮流　謝龍介批：自欺欺人！其實是為派系運作

找江啟臣選立院正副院長　他分析韓國瑜5考量：有其脈絡可循

立院龍頭再叫牌！民進黨堅持「游昌配」　尊重國民黨提「韓江配」

韓邀請競選立院龍頭！江啟臣：若民眾黨推出副手人選，我可以退出

立法院長選舉成「藍白合2.0」　媒體人讚韓國瑜：真的挺有料的

立院龍頭之爭！民眾黨不甩韓國瑜　喊：不會私下利益交換

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

機車電池被寫「會斷電」　騎士下秒見它跳出：超衰！

基隆避免校園霸凌暴力事件　謝國樑：將啟動長期輔導機制

從「關鍵少數」變空氣？　媒體人：立院龍頭這局民眾黨輸了

藍營「韓江配」爭立院龍頭　綠委酸：民眾黨可決定立院是否下午開會

柯文哲21日起「阿北森友會」謝票開跑　記得帶環保杯「敬你一杯」

賴清德退出新潮流　謝龍介批：自欺欺人！其實是為派系運作

找江啟臣選立院正副院長　他分析韓國瑜5考量：有其脈絡可循

立院龍頭再叫牌！民進黨堅持「游昌配」　尊重國民黨提「韓江配」

韓邀請競選立院龍頭！江啟臣：若民眾黨推出副手人選，我可以退出

立法院長選舉成「藍白合2.0」　媒體人讚韓國瑜：真的挺有料的

立院龍頭之爭！民眾黨不甩韓國瑜　喊：不會私下利益交換

潘政琮回饋基層挖掘幼苗　將美國青少年協會賽事帶到台灣

楊紫《沉香》片酬被爆超過4.4億「犯了限薪令」！　網喊話官方出手查

神秘客指定江宏傑服務！　猛撩「訂製我們的未來」女方身份曝光

砍死單戀對象雙親！日本19歲男殺人縱火　少年法首例死刑

跟台鋼簽自培合約　張奕把握二軍實戰：把價值拉起來

新北正妹女警校園宣導性平　提醒視訊對話「別拍身體私密部位」

短耳鴞觸金門機場防鳥網受傷！治療21天恢復了　野放重返大自然

廚房沒洗手乳？圖方便「1動作」母湯　食藥署：易引發皮膚炎

北市女警見香奈兒包昏了頭　「虛報」撿到信用卡...其他全私吞

台積電法說釋佳音　帶動ADR盤前飆漲逾4%

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜要拚立法院長！　搭檔找來江啟臣

立院龍頭之爭！民眾黨不甩韓國瑜　喊：不會私下利益交換

立院龍頭再叫牌！民進黨堅持「游昌配」　尊重國民黨提「韓江配」

新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

2024桃園立委大獲全勝　地方喻他是「桃園王」

投票結果4怪異點！彰化這里「民進黨0票、國民黨1票」

20年不敗女神落馬！蘇治芬爆：有人用3000元買3票

柯文哲領1.1億補助款用途曝光！　政黨營運、走訪地方、公益使用

曝柯建銘、黃國昌「新仇舊恨」　黃暐瀚：鐵了心斷絕與民眾黨合作

年輕人投柯有助2028？郭正亮曝困境

寧夏夜市比科目三惹議　蔣萬安：要對自己文化有信心

即／與韓國瑜搭檔爭立法龍頭　江啟臣回應了

立法院長選舉成「藍白合2.0」　媒體人讚韓國瑜：真的挺有料的

柯文哲敗選歸因「投票率低」　媒體人轟：有夠蠢！洗腦哄騙支持者

更多熱門

相關新聞

立院龍頭之爭！民眾黨不甩韓國瑜　喊：不會私下利益交換

立院龍頭之爭！民眾黨不甩韓國瑜　喊：不會私下利益交換

立法新會期將於2月1日展開，國民黨不分區立委當選人韓國瑜18日公開表示，將與立委江啟臣搭擋角逐立法院正副院長；但韓、江都表態，若民眾黨願意合作，願將副院長一職優先給民眾黨推出的人選。對此，民眾黨聲明，期待兩大黨推派有意願參選立法院正副院長參選人，具體回應本黨提出的四大訴求作為參考依據，「本黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換」。

韓國瑜找江啟臣搭檔角逐立院龍頭！　藍委多支持、部分持保留態度

韓國瑜找江啟臣搭檔角逐立院龍頭！　藍委多支持、部分持保留態度

當過黨主席、今與韓國瑜搭檔選立院正副院長　江啟臣從政經歷一次看

當過黨主席、今與韓國瑜搭檔選立院正副院長　江啟臣從政經歷一次看

即／與韓國瑜搭檔爭立法龍頭　江啟臣回應了

即／與韓國瑜搭檔爭立法龍頭　江啟臣回應了

立院龍頭之戰　柯文哲重提民眾黨4要求：希望藍綠能正面回應

立院龍頭之戰　柯文哲重提民眾黨4要求：希望藍綠能正面回應

關鍵字：

韓國瑜江啟臣羅友志國民黨

讀者迴響

熱門新聞

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

台直播主取消尾牙「改發1人1萬現金」！網搶應徵

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

即／30歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

科技公司裁員　她才剛買房超錯愕

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

獨／「北海道女婿」出事了　賣合利他命遭罰12萬

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

快訊／韓國瑜要拚立法院長！　搭檔找來江啟臣

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

綠帽夫掛「小王勾引我老婆」布條！網見人妻本尊驚嘆

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面