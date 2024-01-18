立法院長選舉成「藍白合2.0」　媒體人讚韓國瑜：真的挺有料的

▲江啟臣與韓國瑜。（圖／攝自韓國瑜臉書）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨不分區立委韓國瑜18日表態有意爭取立法院長大位，並公布搭檔副院長人選為江啟臣，媒體人羅友志指出，這其實就是「藍白合2.0」，韓國瑜選江啟臣除了交情外，跟他合起來也算是「中南派」，而且接下來台中市長接班問題，江啟臣需要一個極大的舞台，對台中市長盧秀燕的佈局來說，又多了一份助力，他大讚「看來韓國瑜幫國民黨越過濁水溪的盤算，真的挺有料的。」

羅友志今日在臉書發文表示，韓國瑜實在聰明，立院龍頭其實就是「藍白合2.0」，這次看誰更靈活，也更有談判技巧。就像「誤差範圍算我輸」，還有民眾黨8席立委打出的「四考題」，都是小黨想維持尊嚴，不想被邊緣化、看不起的必要手段，韓國瑜當然知道這盤棋怎麼下，「如果你先談，我虛位以待，你先擺陣仗，我就告訴你，我有江啟臣。」

羅友志分析，韓國瑜選江啟臣除了交情外，跟他合起來也算是「中南派」，不沾天龍國貴族勢力，雖然北部也沒什麼夠格的資深立委就是了，而且接下來台中市長接班問題，江啟臣需要一個極大的舞台，民進黨的副院長在台中，國民黨的難道不重視台中嗎？對盧秀燕的佈局來說，又多了一份助力，雲林、台中、高雄這樣的中南元素，看來韓國瑜幫國民黨越過濁水溪的盤算，真的挺有料的。