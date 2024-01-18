有夠夭壽！23歲男專賣毒咖啡給未成年　少年掃黑專責隊抓人抄了

記者陳以昇／新北報導

新北市警少年隊成立掃黑專責隊，鎖定一名男子涉嫌以300至350元販賣毒品咖啡包給少年食用，為了躲避查緝，還將手機門號及車子登記在外公名下，警方經掌握行蹤蒐證埋伏，在男子土城區住處將他逮捕，起獲大麻菸油彈，訊後依毒品罪移送偵辦。

▲警方逮捕23歲施姓藥頭，起獲毒品大麻菸油彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，23歲施姓男子利用未成年的無知與好奇，涉嫌以每包300至350元價格，販售二、三級毒品咖啡包給在學少年使用，為了躲避警方查緝，將手機門號及使用車輛登記在外公名下。

▼警方逮捕23歲施姓藥頭 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北警少年隊掌握施男行蹤，經蒐證埋伏，在施男土城區住處將他逮捕，起獲第二級毒品大麻菸油彈38.22公克，訊後依毒品罪移送新北地檢署偵辦。少年隊表示，為遏止毒品進入校園，成立掃黑專責隊，並針對少年加入黑幫及有無涉及拉攏其他同學朋友情形進行清查。

此外新北少年隊掃黑專責隊為合作加強校園安全維護，與各分局、派出所及所轄各級學校生輔組、校安及保全人員，建立「校園安全通報網」群組，提供校安事件相關危害情資及校安熱點即時處置因應。若校方有發現可疑人士或疑似黑衣人聚集糾眾情事，可立即通報反映，掃黑專責小隊可立即前往了解盤查並深入追查幕後動機。

▼警方起獲毒品大麻菸油彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）