　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

當過黨主席、今與韓國瑜搭檔選立院正副院長　江啟臣從政經歷一次看

▲▼立委江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲立委江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院將於2月1日進行正副院長選舉，身為國民黨不分區第一名的韓國瑜18日表態有意爭取，並公布搭檔副院長人選為江啟臣。對此，《ETtoday新聞雲》整理了江啟臣的從政經歷，讓讀者能全方面了解其背景。

對於立法院長選舉，韓國瑜今天在臉書發文表示，他將找江啟臣並肩作戰，搭檔「韓江配」，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而江啟臣也向《ETtoday新聞雲》證實，近日確實有與韓國瑜討論過此事，但若民眾黨有推出人選，基於藍白合的前提，他會將副院長一職的搭檔，優先禮讓給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結。

回顧江啟臣政治生涯，2010年總統馬英九延攬他擔任行政院新聞局長，自此開啟了他的從政之路，2012年他辭去局長一職後，代表國民黨投入台中市第八選區立委選戰，並在今年2024大選中成功挑戰四連霸，2018至2019年間更擔任國民黨立院黨團總召集人。

值得注意的是，2017年底江啟臣宣布參選台中市市長，與同為立委的盧秀燕共同爭取黨內提名，2018年1月國民黨提名協調小組邀集兩人進行協調，最後由兩人分別選擇民調公司，加上共同推派第三家民調公司，以民調決定由誰出線，最後盧秀燕獲得50.308％支持率，與第二名的江啟臣49.692％民調僅相差約0.616個百分點，江啟臣表明尊重民調結果與提名機制，並承諾輔選盧秀燕，兩人的君子之爭，也算是政壇佳話。

2020年總統大選，國民黨敗選，時任黨主席吳敦義請辭，江啟臣於1月25日宣布參與國民黨主席補選，並提出「核心價值」、「世代傳承」、「集體領導」、「深耕在地」及「街頭路線與議題深耕」五項黨務改革方向，3月7日以68.8%得票率擊敗前副主席郝龍斌順利當選；江的當選，在國民黨黨史上深具意義，一來他是最年年輕的黨主席，二來也是首位 任立委的黨主席，一度外界認為，江的立委身份，有助於將國民黨打造成內造政黨，不過2021年9月的主席選舉中，江輸給了回鍋參選的朱立倫。

ET快訊
不是九份、淡水　新北「最強景點」764萬人次造訪
《棒棒堂》男星傳分手小9歲正妹女友　跨年夜借酒澆愁
快訊／韓國瑜提禮讓　民眾黨回應了
地震前兆？　日月潭大量台灣鯛浮頭
韓國瑜搭檔江啟臣　藍委多支持、部分持保留態度
半套店主打9年級爆乳妹！　51歲大媽讓老司機哭了
停車場驚見「焦黑貓屍」　疑遭虐殺放火燒死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立法院長選舉成「藍白合2.0」　媒體人讚韓國瑜：真的挺有料的

立院龍頭之爭！民眾黨不甩韓國瑜　喊：不會私下利益交換

韓國瑜找江啟臣搭檔角逐立院龍頭！　藍委多支持、部分持保留態度

當過黨主席、今與韓國瑜搭檔選立院正副院長　江啟臣從政經歷一次看

快訊／證實與韓國瑜搭檔爭立法正副龍頭　江啟臣：優先禮讓民眾黨

立院龍頭之戰　柯文哲重提民眾黨4要求：希望藍綠能正面回應

柯文哲領1.1億補助款用途曝光！　政黨營運、走訪地方、公益使用

快訊／韓國瑜要拚立法院長！　搭檔找來江啟臣

總統大選後獲1.4億補助款　侯友宜：全捐國民黨盼顧弱勢及青年

王婉諭認2024「創黨後最大挫敗」　時力將全台巡迴「聆聽人民聲音」

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

機車電池被寫「會斷電」　騎士下秒見它跳出：超衰！

立法院長選舉成「藍白合2.0」　媒體人讚韓國瑜：真的挺有料的

立院龍頭之爭！民眾黨不甩韓國瑜　喊：不會私下利益交換

韓國瑜找江啟臣搭檔角逐立院龍頭！　藍委多支持、部分持保留態度

當過黨主席、今與韓國瑜搭檔選立院正副院長　江啟臣從政經歷一次看

快訊／證實與韓國瑜搭檔爭立法正副龍頭　江啟臣：優先禮讓民眾黨

立院龍頭之戰　柯文哲重提民眾黨4要求：希望藍綠能正面回應

柯文哲領1.1億補助款用途曝光！　政黨營運、走訪地方、公益使用

快訊／韓國瑜要拚立法院長！　搭檔找來江啟臣

總統大選後獲1.4億補助款　侯友宜：全捐國民黨盼顧弱勢及青年

王婉諭認2024「創黨後最大挫敗」　時力將全台巡迴「聆聽人民聲音」

《咒術迴戰》快閃店震撼登台！180公分獄門疆、200種新品體驗澀谷事變

慈濟挺進能登災區「現場煮出熱騰騰飯菜」　日媒：311地震也有來

身家7億千金愛相隨　嫁給理工男「拒爸媽送新屋」！當OL月賺3萬

台積電今年資本支出280至320億美元　全年股利「最少13.5元」

投信基金經理人涉及跟單海撈4億　勞動部：未涉勞動基金

第一眼看到蛇、路還是指示牌？測驗你的內心到底堅不堅強

立法院長選舉成「藍白合2.0」　媒體人讚韓國瑜：真的挺有料的

明明是影印店！「胖胖柴柴照」淹沒Google Maps評論　熟客認出牠

屏東縣創全國首例　試辦特定場所AIOT裝置自動通報演練

泰金寶新廠明年首季末加入生產　未來主要成長動能

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜要拚立法院長！　搭檔找來江啟臣

新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

2024桃園立委大獲全勝　地方喻他是「桃園王」

投票結果4怪異點！彰化這里「民進黨0票、國民黨1票」

20年不敗女神落馬！蘇治芬爆：有人用3000元買3票

立院龍頭之爭！民眾黨不甩韓國瑜　喊：不會私下利益交換

年輕人投柯有助2028？郭正亮曝困境

曝柯建銘、黃國昌「新仇舊恨」　黃暐瀚：鐵了心斷絕與民眾黨合作

柯文哲領1.1億補助款用途曝光！　政黨營運、走訪地方、公益使用

寧夏夜市比科目三惹議　蔣萬安：要對自己文化有信心

即／與韓國瑜搭檔爭立法龍頭　江啟臣回應了

柯文哲敗選歸因「投票率低」　媒體人轟：有夠蠢！洗腦哄騙支持者

國民黨從來不親中　標籤是別人貼的

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

更多熱門

相關新聞

即／與韓國瑜搭檔爭立法龍頭　江啟臣回應了

即／與韓國瑜搭檔爭立法龍頭　江啟臣回應了

前高雄市長韓國瑜今天下午宣布，請託同黨立委江啟臣一同搭檔，爭取立法院正副院長人選。對此，江啟臣向《ETtoday新聞雲》證實，近日確實有與韓國瑜討論過此事，但若民眾黨有推出人選，基於藍白合的前提，他會將副院長一職的搭檔，優先禮讓給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結。

立院龍頭之戰　柯文哲重提民眾黨4要求：希望藍綠能正面回應

立院龍頭之戰　柯文哲重提民眾黨4要求：希望藍綠能正面回應

總統大選後獲1.4億補助款　侯友宜：全部回捐國民黨

總統大選後獲1.4億補助款　侯友宜：全部回捐國民黨

快訊／韓國瑜要拚立法院長！　搭檔找來江啟臣

快訊／韓國瑜要拚立法院長！　搭檔找來江啟臣

國民黨選後感恩茶會明新北啟動！　侯友宜：一定出席好好謝謝大家

國民黨選後感恩茶會明新北啟動！　侯友宜：一定出席好好謝謝大家

關鍵字：

江啟臣韓國瑜國民黨立法院

讀者迴響

熱門新聞

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

台直播主取消尾牙「改發1人1萬現金」！網搶應徵

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

即／30歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

科技公司裁員　她才剛買房超錯愕

獨／「北海道女婿」出事了　賣合利他命遭罰12萬

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

快訊／韓國瑜要拚立法院長！　搭檔找來江啟臣

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

新加坡男抵台首日昏迷　醫療費破百萬

國中生割頸案被害媽媽哀慟發聲：今晚陪你看書

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面