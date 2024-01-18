當過黨主席、今與韓國瑜搭檔選立院正副院長　江啟臣從政經歷一次看

▲立委江啟臣。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院將於2月1日進行正副院長選舉，身為國民黨不分區第一名的韓國瑜18日表態有意爭取，並公布搭檔副院長人選為江啟臣。對此，《ETtoday新聞雲》整理了江啟臣的從政經歷，讓讀者能全方面了解其背景。

對於立法院長選舉，韓國瑜今天在臉書發文表示，他將找江啟臣並肩作戰，搭檔「韓江配」，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而江啟臣也向《ETtoday新聞雲》證實，近日確實有與韓國瑜討論過此事，但若民眾黨有推出人選，基於藍白合的前提，他會將副院長一職的搭檔，優先禮讓給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結。

回顧江啟臣政治生涯，2010年總統馬英九延攬他擔任行政院新聞局長，自此開啟了他的從政之路，2012年他辭去局長一職後，代表國民黨投入台中市第八選區立委選戰，並在今年2024大選中成功挑戰四連霸，2018至2019年間更擔任國民黨立院黨團總召集人。

值得注意的是，2017年底江啟臣宣布參選台中市市長，與同為立委的盧秀燕共同爭取黨內提名，2018年1月國民黨提名協調小組邀集兩人進行協調，最後由兩人分別選擇民調公司，加上共同推派第三家民調公司，以民調決定由誰出線，最後盧秀燕獲得50.308％支持率，與第二名的江啟臣49.692％民調僅相差約0.616個百分點，江啟臣表明尊重民調結果與提名機制，並承諾輔選盧秀燕，兩人的君子之爭，也算是政壇佳話。

2020年總統大選，國民黨敗選，時任黨主席吳敦義請辭，江啟臣於1月25日宣布參與國民黨主席補選，並提出「核心價值」、「世代傳承」、「集體領導」、「深耕在地」及「街頭路線與議題深耕」五項黨務改革方向，3月7日以68.8%得票率擊敗前副主席郝龍斌順利當選；江的當選，在國民黨黨史上深具意義，一來他是最年年輕的黨主席，二來也是首位 任立委的黨主席，一度外界認為，江的立委身份，有助於將國民黨打造成內造政黨，不過2021年9月的主席選舉中，江輸給了回鍋參選的朱立倫。