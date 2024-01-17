陸2023房地產開發投資金額下降9.6％　商品房待售面積增加19％

▲大陸國家統計局公布2023年房地產開發相關情況。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家統計局今（17）日公布2023年房地產開發及銷售情況，其中，房地產開發投資110913億元（人民幣，下同），比上（2022）年下降9.6%；其中，住宅投資83820億元，下降9.3%。此外，代售商品房面積達67295萬平方公尺，較2022年增長19.0%，住宅待售面積增長22.2%。

▲大陸2023年房屋銷售面積及銷售額增速一覽表。（圖／翻攝澎湃新聞）

據了解，大陸房地產開發增速較2022年下降9.6％是按「可比口徑」計算，也就是說，報告期數據與已公佈的同期數據之間存在不可比因素，不能直接相比計算增速。主因有三點，包括加強在庫項目管理，對退房的商品房銷售數據進行了修訂；加強統計執法，對統計執法檢查中發現的問題數據，按照相關規定進行了改正及加強數據質量管理，剔除非房地產開發性質的項目投資以及具有抵押性質的銷售數據。

▲大陸2023年房地產開發景氣指數。（圖／翻攝澎湃新聞）

至於在房屋銷售方面，2023年，商品房銷售面積111735萬平方公尺，較2022年下降8.5%，其中，住宅銷售面積下降8.2%。商品房銷售額116622億元，下降6.5%，住宅銷售額下降6.0%。

在房地產開發景氣指數方面，數據顯示，2023年12月的指數為93.36，6月過後指數便從94.01持續下滑。