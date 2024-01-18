喊話賴清德「以民為天、國家第一」　侯友宜：不要顏色團結台灣

▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨總統當選人賴清德昨日退出新潮流，新北市長侯友宜今（18）日被問到此議題時他說，期待賴清德當選以後，以民為天、國家第一，黨跟派都是擺在最後面，這才有辦法讓國家能夠團結，希望不管建設，或是整個國家未來願景，絕對不要分任何顏色，要團結台灣才能面對外面的挑戰。

侯友宜上午視察二重疏洪道左岸加高工程後接受媒體聯訪。針對如何處理總統選舉拿到的新台幣1.4億元補助款？侯友宜說，補助款都回捐給黨部，由黨中央統籌規劃，也會建議如何妥善規劃最完美，例如多照顧弱勢、如何讓年輕人更關心公共事務等，會請黨中央作妥善規劃。

媒體問到，賴清德選上之後就退新潮流，是否是假動作？侯友宜說，他心裡一直有個盼望就是台灣要團結，台灣不分你我、更不要分黨派族群，這也是他五年多前出來從政最大的心願，期待賴清德當選以後，以民為天、國家第一，黨跟派都是擺在最後面，這才是有辦法讓國家能夠團結。

侯友宜說，他希望不管建設也好、不管整個國家未來的願景，絕對不要分任何顏色，要記得，團結台灣才能面對外面的挑戰，呼籲賴清德也要做到這一點，國家未來能才能夠永續、繁榮、安定。

另，有媒體報導，侯友宜開票後有致電賴清德恭喜，但侯沒有賴手機，他打給清選總幹事潘孟安，但因為電梯管制，潘將手機轉給賴耗時15分鐘才接上電話。媒體今日問到是否會覺得等太久？侯友宜說，不會啦，這個哪有什麼，那一晚因為選舉，最重要是選舉過程中，他最大心願就是不要分化、衝突、對立，選完要學會放下一切，這面對的不是個人，而是國家要團結。

侯友宜強調，其實那個幾分鐘那完全不重要、也不在乎這些，他是想要特別恭喜賴清德當選，此外，「當選以後，肩膀責任很重喔，記得，賴總統真的不要辜負人民期待」，大家打拚，中央地方攜手合作，不分黨派、顏色，讓國家未來更好。

